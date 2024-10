Pedro Acosta (3.): «Achtung – Hier komme ich!»

Pedro Acosta fuhr in Buriram auf Rang 3 und damit aufs Podium

Nach zwei Wochenenden ohne Punkte und ohne beendetes Rennen konnte Pedro Acosta in Thailand wieder feiern. Als Dritter sah er die Zielflagge als bester KTM-Pilot. Mit Jack Miller gab es einen intensiven Zweikampf.

Im regnerischen Rennen von Buriram behielt Pedro Acosta starke Nerven. In einem fairen Schlagabtausch mit seinem KTM-Markenkollegen Jack Miller behielt er die Oberhand und sicherte sich wieder ein Podium. An Jorge Martin an Rang 2 und Sieger Francesco Bagnaia kam er nicht ran.

Zu Beginn des Rennens pflügte Acosta am Ende der langen Geraden fast geradeaus in Kurve 2. Das ganze Wochenende musste man die Temperaturen der Bremsen im Blick behalten. Doch für Acosta war dies nicht das Hauptproblem: «Mein Hinterrad hob etwas ab. Ich wollte das Vorderrad nicht überbelasten und die Front verlieren. In dieser Situation dachte ich nur: Achtung – Hier komme ich!» Glücklicherweise ging die Situation glimpflich aus. Er verlor einige Positionen, die er wieder aufholen konnte.

Im weiteren Rennverlauf hielt er sich mit Jack Miller und Brad Binder im KTM-Trio auf. Das Rennen verlief für Acosta wie in Zeitlupe: «Als es noch hieß, 16 Runden seien noch zu fahren, dachte ich nur: Oh Mann!»

In den letzten Runden kam es zum Schlagabtausch mit seinem Markenkollegen Miller. Mehrfach überholten sich Acosta und der Australier gegenseitig. «Ich habe überall gesucht, wo ich ihn überholen konnte, doch er konterte hier und da und andersrum. Aber alles fair. Ich wollte nicht, dass wir stürzen», äußerte sich Acosta zu dem Zweikampf, den er für sich entscheiden konnte, und damit das Rennen als Dritter beenden konnte.

Mit diesen 16 Punkten festigte Acosta seinen fünften WM-Rang. Mit 197 Zählern liegt er nun 6 Punkte hinter Brad Binder (KTM). Das Podium von Acosta war das erste Top-3-Ergebnis seit dem Rennen in Mandalika/Indonesien.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 43:38,108 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,905 sec

3. Pedro Acosta (E), GASGAS, +3,800

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,636

5. Jack Miller (AUS), KTM, +5,532

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,898

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,498

8. Johann Zarco (F), Honda, +17,672

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +18,588

10. Alex Márquez (E), Ducati, +21,163

11. Marc Márquez (E), Ducati, +22,251

12. Luca Marini (I), Honda, +22,859

13. Taka Nakagami (J), Honda, +24,531

14. Enea Bastianini (I), Ducati, +27,090

15. Joan Mir (E), Honda, +30,870

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 50,021

– Augusto Fernandez (E), GASGAS, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 19 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 20 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.