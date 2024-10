Pecco Bagnaia: Sieg in Buriram mental extrem wichtig

Mit seinem Sieg beim Thailand-GP in Buriram verkürzt Francesco «Pecco» Bagnaia den Vorsprung von Jorge Martin in der WM-Wertung wieder, hält den Titel-Traum am Leben. Den Sieg widmet er seinem Team.

Das Thailand-Wochenende hat den WM-Kampf in der MotoGP zu einem Duell gemacht: Nur noch Francesco «Pecco» Bagnaia und Jorge Martin können den Titel holen.

Bagnaia konnte mit seinem Sieg in Buriram den Vorsprung von Martin auf 17 Punkte reduzieren. Mit 20 Punkten Abstand waren beide ins Buriram-Wochenende gestartet. Nach dem Sprint fiel «Pecco» auf 22 Punkte Abstand zurück, robbte sich nun mit seinem GP-Sieg wieder weiter ran.

Der Italiener nach seinem Erfolg: «Ich bin sehr glücklich. Es war ein Tag, an dem man den Unterschied macht. Und das haben wir zum Glück.»

Der Ducati-Werkspilot weiter: «Ich möchte den Sieg meinem Team widmen. Nach dem Morgen haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir die Situation verbessern können. Ich hatte beim Bremsen große Probleme. Und wir haben es geschafft, das Problem zu lösen. Ich bin so, so glücklich. Es war kein einfaches Rennen, weil es sehr lang und stressig war. Aber als es losging, hatte ich ein gutes Gefühl. Ich habe gesehen, dass Jorge direkt Druck gemacht hat, aber ich habe mich entschieden, noch zwei Runden zu warten, bis mein Hinterreifen besser war. Als er soweit war, habe ich versucht, ihn zu schnappen und dann die Lücke aufzumachen.»

Der Sieg – unbeschreiblich wichtig für Bagnaia, um die WM-Hoffnung am Leben zu halten. Bagnaia: «Ich wusste, dass es wichtig war, Erster zu werden und er Zweiter, was die Punkte für die WM-Wertung angeht. Ich bin wirklich glücklich.»

Er beschreibt das Duell mit Martin: «Ich habe jede Runde erwartet, dass er versucht, mich zu überholen. Ich war vorsichtig in Kurve 11, weil ich da am Anfang einmal fast die Kontrolle verloren habe. Ich wusste also, wenn ich ihn gehört habe, dass er es da versuchen würde. Und so war es auch. Aber ich habe hart gebremst, also habe ich ihn immer hinter mir halten können.»

Fünf Punkte mehr aus dem Rennen, damit wieder ein bisschen näher am Konkurrenten dran. Bagnaia unterstreicht die Bedeutung des Siegs in Buriram: «In Bezug auf die WM auch. Aber von der mentalen Seite war es heute sehr wichtig, das Rennen zu gewinnen. Nicht nur für mich, auch für ihn.» Und später sagt er: «Ich werde nie aufgeben, solange ich die Chance habe. So war es schon immer.»

Es war Bagnaias erster Sieg im Regen. «Ich bin sonst immer gecrasht», sagt er mit einem Lachen. «Oder ich war nicht schnell genug. Heute habe ich aber vom Start an daran geglaubt, es zu schaffen.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 43:38,108 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,905 sec

3. Pedro Acosta (E), GASGAS, +3,800

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,636

5. Jack Miller (AUS), KTM, +5,532

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,898

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,498

8. Johann Zarco (F), Honda, +17,672

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +18,588

10. Alex Márquez (E), Ducati, +21,163

11. Marc Márquez (E), Ducati, +22,251

12. Luca Marini (I), Honda, +22,859

13. Taka Nakagami (J), Honda, +24,531

14. Enea Bastianini (I), Ducati, +27,090

15. Joan Mir (E), Honda, +30,870

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 50,021

– Augusto Fernandez (E), GASGAS, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 19 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 20 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.