Überraschung: MotoGP Warm-up in Buriram im Nassen

Keiner hatte es sich gewünscht, viele hatten es befürchtet – Das Wetter könnte nun auch auch beim Thailand-GP in Buriram die Regie übernehmen. Schnellster im nassen Warm-up: Marc Marquez auf der Gresini-Ducati.

Was sich bereits in den Wetterprognosen angekündigt hatte, ist eingetreten. Regen in Thailand. In der Nacht auf den Rennsonntag hatte es in der Region konstant und kräftig geschüttet. Vor dem bereits am morgen stattfindenden Rennen des Asian Talent Cups waren etliche Helfer mit Besen und anderen Gerätschaften im Einsatz, um Wasserlachen auf den Asphaltflächen zu eliminieren.

Trotz nachlassendem Niederschlag ab 9 Uhr, das 10-minütige Aufwärmtraining der MotoGP fand auf einer kompletten nassen Rennpiste statt. Etlichen Spitzenpiloten schmeckt der Wetterumschwung überhaupt nicht. Geplant war es, die kurze Session zu nutzen, um einige Maßnahmen, die nach dem Sprint ergriffen wurden, zu überprüfen.

Sollte der Grand Prix am Nachmittag, Start ist um 15 Uhr Ortszeit (9 Uhr MESZ), auf trockenem Buriram-Asphalt über die Bühne gehen, wird es eine Fahrt ins Ungewisse, was die finale Abstimmung der Renngeräte betrifft.

Regnet es und die Piloten gehen mit profilierten Reifen auf den Chang-Circuit, gibt es nicht weniger Fragezeichen. Denn außer der kurzen Sitzung, gibt es keine Anhaltspunkte zu einem Regen-GP in Thailand.

Wenig Bedenken in Hinblick auf die Streckenbedingungen dürfte Gresini-Pilot Marc Marquez haben. Die #93 lag dann auch auf Platz 1 nach den wenigen Umläufen auf der 4,55 km langen Rennstrecke. Jorge Martin, der im Buriram-Sprint erneut vor Pecco Bagnaia ins Ziel kam, reihte sich direkt hinter Marquez ein. Platz 3 ging an Honda-Pilot Luca Marini.

Während es Regen-Spezialist Jack Miller im Warm-up hinter Pedro Acosta auf Rang 6 bewenden ließ, beendete Weltmeister Bagnaia die Session mit einer Sekunde Rückstand auf Position 9. Der einzige Crash auf der rutschigen Piste wurde für GASGAS-Pilot Augusto Fernandez notiert.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Warm-up (27. Oktober)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:39,056 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,144 sec

3. Luca Marini (I), Honda, +0,372

4. Franco Morbidelli (I), Ducati +0,482

5. Pedro Acosta (E) GASGAS +0,584

6. Jack Miller (AUS) KTM, +0,768

7. Maverick Vinales (E) Aprilia, +0,824

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati, +1,004

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,193