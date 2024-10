Franco Morbidelli gibt zu: «Machte einen Fehler»

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) hatte den Speed, um beim MotoGP-Wochenende in Thailand weit vorne zu landen. Zu viele Fehler verhinderten ein besseres Ergebnis. Die Kollision mit Fabio Quartararo bedauerte er.

Das Thailand-Wochenende von Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli war alles andere als einfach. Im Qualifying 2 am Samstag verhinderte ein Sturz am Ende der Session eine gute Position für die Rennen – es reichte nur für Startplatz 11. Im Sprintrennen zeigte Morbidelli eine starke Pace, er belegte den 6. Rang. Im Grand Prix am Sonntag hatte der Italiener einen guten Start – in der vierten Runde lag er bereits auf Position 6. Doch dann war «Morbido» zu ungestüm: In Kurve 8 wollte er sich innen an Yamaha-Pilot Fabio Quartararo vorbeipressen – das Manöver ging schief und der Franzose stürzte. Die Stewards waren sich diesmal schnell einig und verhängten Morbidelli eine Long-lap-Strafe, welche er umgehend absolvierte.

In der achten Runde kam es noch schlimmer: Morbidelli stürzte in Kurve 8 – in derselben, wo er vorher Quartararo aus dem Rennen beförderte. Das Rennen des 29-Jährigen war damit beendet, kurz zuvor fuhr er noch die schnellste Runde. «Es war sehr bedauerlich. Ich versuchte von meinem schlechten Startplatz nach vorne zu kommen. Ich war sehr schnell und wollte mein Bestes geben. Mit Fabio habe ich einen Fehler gemacht», war Morbidelli reumütig. «Ich wollte ihn nicht wirklich überholen, aber er bremste etwas früher als ich. Dann ging ich nach innen und ich hoffte, dass er mich sieht – das war aber nicht der Fall. Ich war zu spät und wir berührten uns. Er ging dann zu Boden, was sein Rennen ruinierte. Das startete zugleich die Abwärtsspirale für mein Rennen. Ich musste dann die Long-lap-Strafe absolvieren und wollte danach die verlorene Zeit wieder gut machen. Ich ging in Kurve 8 zu Boden – diese Kurve war heute sehr rutschig.»

Morbidelli, der 2025 für VR46 Ducati starten wird, haderte mit einer vergebenen Chance. «Wir waren dieses Wochenende sehr schnell, aber in den entscheidenden Momenten machte ich Fehler. Weil ich im Q2 in Kurve 9 stürzte, starteten wir nur von Position 11, anstatt aus der ersten Reihe», war sich Morbidelli sicher, dass er den Speed für ganz nach vorne gehabt hätte. «Im Grand Prix war ich dann zu hektisch. Schade, wir werden daraus lernen und versuchen, denselben Speed wieder zu bringen und in den wichtigen Momenten präziser zu sein.»

Der Thailand-GP war sein erstes Regenrennen auf der Ducati. Wie war dieses Erlebnis für ihn? «Ich habe mich großartig gefühlt. Das Bike hat sehr viel Potenzial, es fühlt sich sehr kraftvoll an. Es fühlt sich alles gut an.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 43:38,108 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,905 sec

3. Pedro Acosta (E), GASGAS, +3,800

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,636

5. Jack Miller (AUS), KTM, +5,532

6. Brad Binder (ZA), KTM, +5,898

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,498

8. Johann Zarco (F), Honda, +17,672

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +18,588

10. Alex Márquez (E), Ducati, +21,163

11. Marc Márquez (E), Ducati, +22,251

12. Luca Marini (I), Honda, +22,859

13. Taka Nakagami (J), Honda, +24,531

14. Enea Bastianini (I), Ducati, +27,090

15. Joan Mir (E), Honda, +30,870

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 50,021

– Augusto Fernandez (E), GASGAS, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 19 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 20 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (26. Oktober):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 13 Runden in 19:13,131 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,357 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,372

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,402

5. Alex Márquez (E), Ducati, +10,140

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,087

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,538

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,680

9. Brad Binder (ZA), KTM, +13,692

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,483

11. Jack Miller (AUS), KTM, +18,397

12. Johann Zarco (F), Honda, +18,544

13. Joan Mir (E), Honda, +19,265

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,688

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,988

16. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,298

17. Alex Rins (E), Yamaha, +21,413

18. Taka Nakagami (J), Honda, +23,400

19. Luca Marini (I), Honda, +23,979

20. Maverick Viñales (E), Aprilia, +29,474

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +39,389

– Pedro Acosta (E), GASGAS, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 36 von 40 Rennen:

1. Martin, 453 Punkte. 2. Bagnaia 436. 3. Marc Márquez 355. 4. Bastianini 345. 5. Binder 203. 6. Acosta 197. 7. Viñales 180. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 155. 10. Aleix Espargaro 143. 11. Bezzecchi 137. 12. Alex Márquez 136. 13. Quartararo 93. 14. Miller 82. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 48. 18. Nakagami 31. 19. Rins 23. 20. Mir 21. 21. A. Fernández 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12.24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 648 Punkte. 2. KTM 302. 3. Aprilia 276. 4. Yamaha 104. 5. Honda 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 781 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 608. 3. Gresini Racing 491. 4. Aprilia Racing 323. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 302. 6. Red Bull KTM Factory Racing 285. 7. Red Bull GASGAS Tech3 218. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 79. 11. Repsol Honda Team 35.