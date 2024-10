VR46 Racing bestätigt: Iannone fährt wieder MotoGP!

Während sich Stammpilot Fabio Di Giannantonio auf seine Schulteroperation in Rom vorbereitet, ist Racing-Rowdy Andrea Iannone auf dem Weg nach Malaysia. Der Italiener darf in Sepang an den Lenker der VR46-Ducati.

Was SPEEDWEEK.com bereits berichtet hatte, wurde am Tag nach dem GP von Thailand offiziell von der VR46-Teamleitung bestätigt.



Der Ex-MotoGP und aktuelle Superbike-Pilot Andrea Iannone wird Fabio Di Giannantonio beim GP von Malaysia am kommenden Wochenende auf dem Sepang International Circuit auf der Ducati Desmosedici GP23 vertreten.

Laut der offiziellen Teammitteilung wurde die Wahl des Ersatzfahrers für Malaysia von der positiven ersten Saison in der Superbike-WM und der ausgezeichneten Beziehung Iannones zu Valentino Rossi, dem gesamten Tavullia-Team sowie Ducati diktiert. Ein Sieg in der MotoGP im Jahr 2016 mit Ducati und 11 Podiumsplätze in der Königsklasse stehen für den Fahrer mit der Nummer 29 im Protokoll, der die Superbike-Saison 2024 mit 231 Punkten, und dem achten Gesamtrang inklusive einem Sieg in Aragon abgeschlossen hatte.

Wie angekündigt, kehrt Fabio Di Giannantonio derzeit in seine Heimat Rom zurück, wo er diese Woche von Professor Alessandro Castagna an der linken Schulter operiert wird, um sich bestmöglich auf den Start der nächsten Saison – auf der Werks-Ducati GP25 – vorzubereiten.Der ehemalige Werksfahrer zeigte bereits große Freude und Dankbarkeit für die außergewöhnliche Möglichkeit. «Das Weltmeister-Motorrad zu fahren, ist aufregend. Die MotoGP ist das technologisch beste und leistungsstärkste Motorrad. Ich fühle mich geehrt, dass sie an mich gedacht haben und ich hatte das Gefühl, dass ich sofort ja sagen musste, als mir diese Möglichkeit angeboten wurde. Die Herausforderung ist sicherlich verrückt, komplex und anspruchsvoll, da ich seit Jahren kein Motorrad in dieser Kategorie mehr gefahren bin, ohne Tests oder Ähnliches gemacht zu haben.»

Iannone weiter: «Ich freue mich, mit Ducati und dem VR46-Racing-Team zusammenarbeiten zu können, sowohl wegen des sehr hohen Niveaus als auch wegen der jahrelangen Freundschaft. Ich danke Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall'Igna, Claudio Domenicali und Mauro Grassilli.»

Auch VR46-Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci zeigte sich von der Möglichkeit begeistert. «Zunächst einmal hat Andrea gezeigt, dass er in großartiger Form ist, er hat die WorldSBK-Saison auf einem Hoch beendet und ist Ducati immer treu geblieben. Er ist ein großer Freund der VR46-Familie, sowohl meiner als auch der von Vale. Wir sind sehr glücklich, ihn im Pertamina Enduro VR46 Racing Team auf der GP23 willkommen zu heißen und ihn wieder auf einem MotoGP-Bike zu sehen. Das ist eine wirklich großartige Geschichte!».

Salucci unterstreicht: «Gleichzeitig wünschen wir Fabio alles Gute, denn er wird diese Woche an der Schulter operiert und wir können es kaum erwarten, ihn 2025 wieder auf der Strecke zu sehen.»