Stefan Bradl (HRC): Noch ein Test fürs MotoGP-Finale 09.11.2024 - 20:06 Von Johannes Orasche

© Gold & Goose Honda-MotoGP-Testpilot Stefan Bradl bei der Arbeit in Jerez

Der deutsche MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl drehte diese Woche wieder fleißig Runden auf der GP-Piste in Jerez. Der schnelle Bayer kündigte zudem weitere Updates für das Saisonfinale in Barcelona an.