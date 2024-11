MotoGP-Auktion: Vinales-Bike kommt unter den Hammer

Im Rahmen des nach Barcelona verlegten finalen Events der MotoGP-WM inklusive Titelentscheidung wurden drei Auktionen ins Leben gerufen. Alle Erlöse gehen nach Valencia. Unter den Hammer kommt auch einem Weltmeisterbike.

Die Vorbereitungen für das Saisonfinale der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft laufen mit voller Drehzahl. Anstatt wie geplant in Valencia, dem traditionellen Austragungsort des MotoGP-Finales, findet das sportliche Großereignis 2024 in Barcelona statt.

Eine Durchführung auf dem Circuit Ricardo Tormo wurde verworfen, als das eigentliche Ausmaß der Unwetterkatastrophe in der Region Valencia greifbar geworden war. Nach hitzigen Tagen der Debatten und Planung wurde dann auch aus Gründen der Solidarität für eine Durchführung des Finales entschieden. Laut MotoGP-Vermarkter Dorna war die Rennstrecke von Barcelona auch deshalb erste Wahl, weil sie durch die relative Nähe zu Valencia, die Möglichkeit bietet, den ursprünglichen Zuschauern als Ersatz zu dienen.

Wie heute bekannt wurde, wurden nach dem am Donnerstagmorgen gestarteten neuen Ticketverkauf aus den verfügbaren Kontingenten innerhalb 24 Stunden bereits über 30.000 Karten geordert. Sämtliche Einnahmen aus den neu in den Verkauf gekommenen Tickets gehen an die zuständigen Behörden in Valencia.

Für das ab dem 15. November stattfindende WM-Finale, das mit der noch offenen Titelentscheidung zwischen Francesco Bagnaia und Jorge Martin für sich eine Sensation ist, hat die Dorna gleich drei Auktionen ins Leben gerufen. Neben einer Versteigerung, die ausschließlich im Netz geklickt wird, gibt es jeweils am Freitag und Samstag auch eine Live-Versteigerung auf dem Event-Gelände in Montmelo.

Große Augen gibt es bei den zu versteigernden Objekten aus dem Fahrerlager der MotoGP. Wie außergewöhnlich hochkarätig es zur Sache geht, zeigt etwa ein Objekt mit der Startnummer 25. So wurde bereits das originale KTM-Siegerbike von Maverick Vinales eingebracht, mit dem der Spanier 2013 die Moto3-Weltmeisterschaft einfuhr.

Die Spendenbereitschaft innerhalb des Fahrerlagers ist sehr groß. Angesichts der engen Verbindung in die Region Valencia und der immer noch riesigen Betroffenheit trennen sich alle Piloten, Teams, Ausrüster und Partner gerne auch von speziellen und hochwertigen Gegenständen.

Während die jeweils ab 16 Uhr laufenden Live-Auktionen über zwei Stunden gehen, gelten für die Online-Auktion andere Versteigerungszeiten. Alle Details zu den Auktions-Events, deren Erlöse komplett nach Valencia gehen, sowie eine Gesamtübersicht aller Objekte werden in Kürze auf der offiziellen MotoGP.com Webseite bekanntgegeben.

Neben der klassischen Möglichkeit, für die Opfer des Unglücks in Valencia zu spenden, kann die Region beim GP der Solidarität auch über den Kauf des offiziellen Event-Shirts #RacingforValencia unterstützt werden.