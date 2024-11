Martin oder Bagnaia: Wer wird bester Qualifyer?

Neben dem Kampf um den WM-Titel zwischen Jorge Martin und Francesco «Pecco» Bagnaia ist in Barcelona noch ein weiterer Titel offen – der des besten Qualifyers der Saison. Der Kampf ist enger als der um die WM.

In den finalen Kampf um den WM-Titel am kommenden Wochenende geht Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin in Barcelona mit 24 Punkten Vorsprung auf Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia. Der Spanier kann also schon im Sprint seinen ersten Titel klarmachen.

In Barcelona wird aber noch eine zweite Titel-Entscheidung fallen – und da ist der Kampf deutlich enger. Im Fight um den «BMW M Award» liegt Jorge Martin zwar auch vor Pecco Bagnaia – allerdings nur zwei Punkte.

Das kleine Finale mitten im WM-Finale also!

Bei dem Award, den es seit 2003 gibt, wird der MotoGP-Fahrer mit dem besten Qualifying-Ergebnis ausgezeichnet. Dabei wird auf die Qualifying-Positionen der Fahrer das Punktesystem vom Grand Prix angewandt, also 25 Punkte für die Pole-Position und so weiter. Martin liegt mit 346 Punkten knapp vor Bagnaia (344). Wer dieses Jahr den Award als bester Qualifyer der MotoGP bekommt, ist also noch völlig offen.

Rekordsieger des Qualifying-Awards ist Marc Márquez, der zwischen 2013 und 2019 siebenmal in Serie gewann. In den letzten beiden Jahren war Pecco Bagnaia siegreich. Als Preis gibt es übrigens einen BMW M5.

Im Kampf um Platz 3 ist es ebenfalls ein super-enges Duell: Zwischen Marc Márquez auf Platz 3 (208 Punkte), Enea Bastianini auf Platz 4 (204) und Maverick Viñales auf Platz 5 (200) liegen jeweils nur vier Zähler. Hier ist also auch noch alles offen.