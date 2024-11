MotoGP-Finale Barcelona: Weder Wetterchaos noch Panik 11.11.2024 - 07:11 Von Rudi Hagen

© Gold & Goose Die MotoGP kommt zum zweiten mal in diesem Jahr nach Barcelona

Zwei Wochen nach dem verheerenden Unwetter werden in Spanien noch immer Menschen vermisst. Das Saisonfinale der MotoGP in Valencia kann nicht stattfinden, SPEEDWEEK.com schildert, wie es in Barcelona aussieht.