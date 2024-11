Barcelona: Der Zeitplan für das MotoGP-Finale

Am kommenden Wochenende findet in Barcelona das Saisonfinale der MotoGP-WM 2024 statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Am kommenden Wochenende findet in Barcelona der große Showdown in der MotoGP statt. Wegen der verheerenden Überschwemmungen in Valencia wurde das Saisonfinale dorthin verlegt. Somit wird 2024 bereits zum zweiten Mal auf der Strecke in Montmelo, unweit von Barcelona gefahren.

Der «Motul Solidaritäts-Grand-Prix von Barcelona» wird vom 15. bis 17. November auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya stattfinden. Der Rundkurs verfügt über sechs Links- und acht Rechtskurven, wobei die längste Gerade 1047m misst.

1996 fand der erste Große Preis von Katalonien statt. Mit zehn GP-Siegen, davon sieben in der Königsklasse, ist MotoGP-Legende Valentino Rossi bislang der erfolgreichste Pilot in Montmelo. Im Mai dieses Jahres konnte Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) den Sieg vor seinem Titelkonkurrenten Jorge Martin (Pramac Ducati) einfahren.

Martin reist mit 24 Punkten Vorsprung auf Bagnaia an. Die WM-Titel in den Klassen Moto3 und Moto2 sind bereits an David Alonso und Ai Ogura vergeben.

Nach den Rennen in Asien und Australien, wo Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils früh aufstehen mussten, findet das Saisonfinale in Barcelona wieder zur gewohnten Zeit statt. Das Sprintrennen wird am Samstag um 15 Uhr gestartet, beim Grand Prix am Sonntag gehen die Ampeln um 14 Uhr aus.

Zeitplan Motul Solidaritäts-Grand-Prix von Barcelona 2024 (MESZ):

Freitag, 15. November:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 16. November:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 17. November:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)