Pecco Bagnaia: «Wir haben beide den Titel verdient»

Noch hat Doppelweltmeister Pecco Bagnaia nicht resigniert – aber der Frontmann bei Ducati Corse ist sich der Lage bewusst. Siege alleine werden der Starnummer 1 nicht ausreichen, um den Titel zu verteidigen.

Zum 20. und letzten Mal traten die beiden erfolgreichsten MotoGP-Piloten vor der Titelentscheidung der Saison 2024 gemeinsam vor der Presse zusammen. Anders als in den vergangenen beiden Jahren übernimmt der Weltmeister beim großen Saisonfinale die Rolle des Verfolgers. Mit 24 Zählern Rückstand ist Bagnaia klar in der Defensive. Die aktuelle #1 ist sich dem Ernst der Lage bewusst: «Meine Mission ist klar, ich werde auf die Strecke gehen und versuchen, beide Rennen zu gewinnen. Jorge kann es etwas entspannter angehen lassen. Ihm reichen zwei siebte Plätze. Und die Realität ist auch: Selbst wenn Jorge etwas das Tempo rausnimmt, dann wird er immer noch in der Nähe des Podest fahren.»

Bagnaia weiter: «Wenn ich zurückdenke an den GP im Mai, Jorgen und ich waren sehr stark, haben auf Platz 3 über zehn Sekunden herausgefahren. Es wird also sehr schwer auf ihn 24 Punkte gutzumachen.»

Dass das Finale nun in Barcelona statt in Valencia über die Bühne geht, betrachtet der Werksfahrer dabei als Vorteil: «Barcelona liegt uns – und mir. Ich bin sehr gerne immer nach Valencia gegangen, aber besonders wegen der besonderen Atmosphäre zum Abschluss. Geht es nur um die Performance auf der Strecke, kommt mir Barcelona entgegen. Hier kommt es sehr auf eine bestmögliche Kontrolle des Vorderrads und ein gutes Management der Reifen insgesamt an – und hier liegen auch meine Stärken.»

Entspannt reagiert der Weltmeister auf eine mögliche Unterstützung anderer Piloten auf der Strecke. Bagnaia: «Ohne Frage werden auf der Piste Piloten sein, die Jorge unterstützen, speziell Aleix (Espargaro). Aber dann gibt es auch Kollegen aus der VR46-Akademie, die eher auf meiner Seite unterwegs sind. Ich denke, wir schenken uns da nichts und ich gehe von einem fairen Wettkampf aus. Ich habe nie Spielchen gespielt und das werde ich auch jetzt nicht anfangen. Auch Jorge weiß das. Es kostet nur Zeit.»

Eine ausgeklügelte Strategie gibt es für das große Finale nicht, so Bagnaia. Denn räumt der Pilot aus Pesaro ein: «Wenn irgendwie möglich, dann wäre es gut, die Entscheidung auf den Sonntag zu verschieben. Und was dann passiert, dass passiert eben im Rennsport.»

Die Rivalität der beiden Ducati-Piloten findet auch nach 38 Rennen auf Augenhöhe und mit viel Respekt statt. Pecco Bagnaia: «Fakt ist, Jorge hat eine extrem starke Saison gefahren, er hat mehr Konstanz bewiesen. Der große Unterschied zur Vergangenheit liegt nur darin, dass ich auf seine Fehler angewiesen bin.»

Bagnaia, der 2024 nicht weniger als zehn GP-Rennen gewinnen konnte, mit acht Ausfällen aber auch einer mehr als doppelt so hohen Ausfallquote als Jorge Martin (drei Nuller) aufweist, beendete die Auftaktpressekonferenz mit einem ehrlichen Fazit: «Ich bin überzeugt, dass wir beide den Titel verdient haben. Wir haben zusammen den Unterschied ausgemacht. Und ich sage ganz ehrlich – wenn es Jorge schaffen sollte, dann werde ich mich für ihn freuen. Als Champion geht es auch darum, weniger Fehler zu machen, und hier hat er dieses Jahr einen besseren Job gemacht.»

Als die Mikrofone ausgeschaltet wurden, gingen Jorge Martin und Pecco Bagnaia aufeinander zu. Die beiden WM-Kandidaten nahmen sich in den Arm. Alles Weitere wird auf dem Circuit de Catalunya gesprochen.

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.