Sprint-Matchball: So wird Martin am Samstag Champion

Für MotoGP-Ass Jorge Martin steht das ultimative Rennwochenende an. Bei seinem letzten Auftritt auf der Ducati Desmosedici kann der Spanier am Samstag Weltmeister werden. So gelingt die Krönung des «Martinators».

Der Countdown läuft: In 50 Stunden betritt Pramac-Racer Jorge Martin den Rennplatz in Barcelona um sich den ersten Titel seiner vier Jahre währenden MotoGP-Laufbahn zu sichern. Der Pilot aus Madrid, der 2018 bereits eine Meisterschaft in der Moto3-WM holte, aber in der mittleren Kategorie ohne WM-Krone blieb, hat solide 24 Punkte Vorsprung auf Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia.

Für Jorge Martin ist es das Wochenende überhaupt. Denn neben der großen Chance, aus eigener Kraft den Titel zu holen – als erster Pilot eines unabhängigen MotoGP-Teams – steht die Verabschiedung mit dem selbigen auf dem Plan. Am Sonntagnachmittag wird der Spanier seine Ausrüstung zum letzten Mal aus der Pramac-Box tragen, um einen Tag später bei Aprilia einzuziehen. An der Seite vom weiteren Neuankömmling Marco Bezzecchi wird sich Jorge Martín einer anderen Herausforderung verschreiben.

Um bereits am Sonntag in den letzten GP des Jahres als neuer Weltmeister zu starten, will der Spanier bereits am Samstag um 15 Uhr alles klarmachen. 24 Punkten Vorsprung bedeuten auch: Fallen sowohl Martin als auch Bagnaia im Sprint aus, dann findet auch die Titelentscheidung erst 23 Stunden später statt.

Andersherum bieten sich gleich etliche Varianten, die dem «Martinator» sämtliche Last nehmen würde. Die einfachste: Jorge Martin gewinnt.

Gefeiert werden darf auch wenn:



- Martin kommt auf Platz und Bagnaia gewinnt nicht



- Martin landet auf Plart 3 und Bagnaia kommt nicht besser als auf Platz 5 ins Ziel



- Martin landet auf Platz 4 und Bagnaia kommt nicht besser als auf Platz 6 ins Ziel



- Martin kommt auf Platz 5 ins Ziel und Bagnaia schließt nicht besser als mit Platz 7 ab



- Martin kommt auf Platz 6 und Bagnaia kommt nicht besser als auf Platz 8 ins Ziel



- Martin landet auf Rang 7 und Bagnaia kommt nicht besser als auf Platz 9 ins Ziel



- Jorge Martin kommt auf Platz 8 ins Ziel und Bagnaia geht leer aus

Das spannendste Szenario für die MotoGP-Fans und die zugleich ungünstige Variante aus Sicht des Tabellenführers: Jorge Martin geht am Samstag ohne Punkte aus und Bagnaia siegt.

Tritt dieser Fall, halbiert sich der Vorsprung und bei einem weiteren Sieg Bagnaias am Sonntag, müsste Jorge Martin den GP mindestens auf Position 3 beenden. Damit ist klar: Die letzten Rennen der Saison 2024 werden auch für Jorge Martin kein Schaulaufen.