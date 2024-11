Harley-Davidson trifft in Barcelona auf die MotoGP

«King of the Baggers»: Harley-Werksfahrer Kyle Wyman fährt am Montag in Barcelona

Zwischen MotoGP-Finale und wichtigem MotoGP-Test werden auf dem Circuit de Catalunya ungewöhnliche Rennmotorräder kreisen. Harley-Davidson veranstalt in Partnerschaft mit der Dorna einen Test- und Medientag.

Neuigkeiten aus dem Fahrerlager der MotoGP – zu einem Hersteller, der aktuelle nicht mit einem offiziellen Straßen-Rennsportprogramm in Europa vertreten ist. Die Rede ist von Harley-Davidson. Wie in Catalunya bekannt wurde, nutzt die prominente Marke aus Milwaukee das weltweit verfolgte Finale der MotoGP für eine handfeste Zusammenkunft.

Am Montag und damit im direkten Anschluss an den Grand Prix und vor dem ersten offiziellen Test zur Saison 2025 wird der Ring von der US-Marke belegt. Am 18. November wird Harley-Davidson Werks-Pilot Kyle Wyman mit seinem Werks-Harley auf die MotoGP-Strecke gehen um gemeinsam mit weitere Toppiloten wie John Hopkins und Simon Crafar, Runden auf der spektakulären Road Glide in Rennausführung zu drehen.

Interessant: Harley-Davidson CEO Jochen Zeitz und DORNA-Vertreter werden beim Test vor Ort sein und ein gemeinsames Medien-Gespräch über die Zukunft abhalten. Nicht erst seit der sich anbahnenden Übernahme durch den US-Sportvermarkter Liberty Media ist man auf Seiten der Dorna offen für vielversprechende Markenkooperationen.

Erst beim letzten US-GP in Austin war die in Amerika gefeierte Rennserie «King of the Baggers» Teil des Rennwochenendes. Die dort laufenden Renngeräte – mit Koffern – aber aufwändigen Prototypen-Fahrgestellen und aufgeblasenen Twin-Motoren sind unter Piloten wie Kyle Wyman für beeindrucke Rundenzeiten im Bereich von Supersportlern gut.

Spekuliert wird derzeit darüber, ob der globale Marktführer für hubraumstarke Cruiser-Bikes über eine Markenkooperation mit der MotoGP an der Einführung eines neuen Rennformats arbeitet.