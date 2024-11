MotoGP-Übernahme: So geht es bis Silvester weiter

Die größte Transaktion in der Geschichte der MotoGP steht vor dem finalen Abschluss. Dorna-Spitzenmanager Carlos Ezpeleta über den letzten Stand der Übernahme durch die amerikanische Liberty Media Corporation.

Die langfristig angelegte Übernahme der Dorna als Rechteinhaber und Vermarkter der MotoGP durch Liberty Media sieht einen Abschluss der Transaktion mit Ende des Jahres vor. Wie vergangene Woche auf SPEEDWEEK.com berichtet, wurde zuletzt eine entscheidende Hürde genommen. Liberty Media als zukünftiger Inhaber von 86 Prozent der MotoGP kann mit der Umsetzung eines Maßnahmenpaketes – unter anderem wurden durch den Verkauf von Anteilen am Formel-1-Geschäft 850 Millionen US-Dollar gesichert – die vollständige Finanzierung der Transaktion über 4,2 Milliarden Euro gewährleisten.

Dorna-Spitzenmanager Carlos Ezpeleta bestätigte im Exklusiv-Interview die Fortschritte im Hinblick auf einen vollständigen Geschäftsabschluss. In Barcelona sagte der Sohn von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta am Freitag: «Wir konnten die finale Einreichung der Übernahme auf den Weg bringen. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Transaktion damit wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird. Die letzten Wochen waren mit extra viel Arbeit verbunden, aber wir konnten alle Fristen einhalten und hoffen nun wie geplant auf die finale Freigabe des eingereichten Übernahmeprogramms.»

Ezpeleta junior, der als Chief Sporting Director auch für die technischen Regelwerke zuständig ist, unterstreicht dabei nochmals die Grundidee der Veränderung: «Wir haben bereits vor über zwei Jahren begonnen, die MotoGP so weiterzuentwickeln, wie es dieser großartige Sport verdient. Mit Liberty Media haben wir genau den Partner gefunden, den es dafür braucht. Die Veränderungen, die wir in Zukunft erleben werden, passieren nicht wegen Liberty, sondern dank und mit Liberty.»

Carlos Ezpeleta führte weiter aus: «Wir reden von einem konstanten Prozess. Das sieht man auch an den personellen Veränderungen: Bereits letztes Jahr konnten wir Dan Rossomondo als Chief Commercial Director gewinnen, diesen Sommer haben wir uns auf der Marketing-Ebene mit Kelly Brittain verstärkt.»

Als weitere Maßnahme der Beschleunigung nennt Ezpeleta den überarbeiteten Markenauftritt: «Bereits am Sonntag nach dem Finale in Barcelona werden wir der weltweiten MotoGP-Community eine rundum weiterentwickelte Corporate Identity vorstellen. Auch die Definition unserer Werte und die klare Ausrichtung der MotoGP gehört zu der Weiterentwicklung. Das Logo selbst ist dabei nur ein kleiner Teil – es geht um das Gesamte, wie wir die MotoGP an unsere Fans kommunizieren wollen.»

Mit dem anstehenden Abschluss der Übernahme durch Liberty Media zum Beginn der Saison 2025 sind laut Dorna-Management Befürchtungen, mit der neuen Inhaberstruktur werde die MotoGP auf den Kopf gestellt, unbegründet.

Carlos Ezpeleta erklärte: «Der Fokus von Liberty Media liegt auf der langfristigen und globalen Expansion des Sports – Liberty hat große Leidenschaft für die MotoGP. Das Format und die operativen Themen rund um die Events obliegen unverändert unserer Struktur. Verbessern kann man sich immer, aber wir reden in dem Fall von Feintuning.»

Entscheidend für die finale Umsetzung der Übernahme durch Liberty Media ist die Freigabe durch die Gremien für Wettbewerbspolitik innerhalb der Europäischen Union. Erhält die Einreichung der Firma Dorna Sports grünes Licht aus Brüssel, wird es binnen weniger Wochen neue Eigentümer, frisches Kapital für weitere Investitionen, aber auch neue, finale Entscheider über die Zukunft der MotoGP geben.