Zarcos beste Runde der ganzen Saison? «Gut möglich!»

Beim MotoGP-Saisonfinale in Barcelona erlebte LCR-Honda-Ass Johann Zarco einen Start nach Maß. Mit einem vierten Rang im Zeittraining qualifizierte er sich auf der RC213V souverän für das begehrte zweite Qualifying.

Johann Zarco ist vor dem Saisonfinale in Montmelo bester Honda-Pilot in der Gesamtwertung. Zwar steht er in der WM-Tabelle mit 53 Punkten nur auf Rang 17, doch zuletzt konnte sich der LCR-Pilot regelmäßig ins Q2 torpedieren. Seit den beiden Rennwochenenden in Misano geht es für alle Honda-Piloten, speziell jedoch für den Franzosen bergauf.

Im Zeittraining am Freitag des Solidarity Grand Prix of Barcelona konnte sich der 34-Jährige erstmals an Bord der RC213V sogar auf den vierten Platz setzen. Ob diese Runde die beste sei, die der Fahrer mit der Startnummer Fünf in dieser Saison aus dem Hut zaubern konnte? «Gut möglich! In Thailand hatte ich hinter Marc Marquez aber ebenfalls eine sehr gute Runde, und in Aragon hinter Jorge Martin lief es auch bestens. Es war hier sogar Potenzial für eine noch bessere Zeit vorhanden, aber ich habe Fehler gemacht. Deshalb konnte ich mich nicht noch weiter verbessern.»

Den Ausblick für den Rest des Wochenendes prägt dieser vierte Rang jedoch: «Im Hinblick auf das Qualifikationstraining und das Sprintrennen ist diese Zeit vielversprechend. Ich hoffe, dass ich den Rest des Wochenendes daran anknüpfen kann und glaube sogar, dass wir die Möglichkeit haben, in die ersten beiden Startreihen zu fahren. Das wäre magisch!»

Geholfen haben ihm dabei die Verbesserungen, die im Laufe der Saison an seiner RC213V eingeflossen sind: «Das Motorrad ist besser als beim letzten Catalunya-GP. Jetzt kann ich die Stärken des Motorrads besser ausspielen. Nach den Rennen und den Testfahrten in Misano konnten wir das Motorrad so viel verbessern, besonders in schnellen Kurven.»

Bei aller Euphorie ist Zarco jedoch bewusst, dass die Updates allein nicht der Grund für die schnellen Rundenzeiten zuletzt waren. Es sei für die Honda-Piloten auch wichtig, einem schnelleren Vordermann zu folgen, um dessen Windschatten zu nutzen. Davon zu profitieren ist an sich schon eine gute Nachricht: «Ich bin mir sicher, dass ich ohne jemanden vor mir nicht zu dieser Rundenzeit in der Lage gewesen wäre. Zu Beginn der Saison war es uns jedoch noch gar nicht möglich, einem anderen Fahrer zu folgen. Jetzt sind wir dazu in der Lage.»

Ein Problem hat der Pilot aus Cannes damit nicht: «Ich habe nicht erwartet, auf dieser Position zu sein, aber jetzt bin ich da. Im Moment nehmen wir es so, wie es kommt.»

Vor den letzten beiden Rennen Johann Zarco 13 Punkte Rückstand auf Raul Fernandez, dem er mit zwei guten Ergebnissen in Sprint und Grand Prix den 16. Gesamtrang noch streitig machen könnte.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (15. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:38,918 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,080 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,107

4. Johann Zarco (F), Honda, +0,279

5.Jorge Martín (E), Ducati, +0,296

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,306

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,377

8. Marc Márquez (E), Ducati, +0,443

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,500

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,549

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,570

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,838

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,873

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,876

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,892

16. Luca Marini (I), Honda, +1,076

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,096

18. Joan Mir (E), Honda, +1,207

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,221

20. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,486

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,171

22. Michele Pirro (I), Ducati, +1,868

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,110

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (15. November):

1. Takaaki Nakagami (J), Honda, 1:40,501 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,411 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,414

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,451

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,470

6. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,568

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,582

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,626

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,677

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,695

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,745

12. Luca Marini (I), Honda, +0,858

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,895

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,897

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,980

16. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,007

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,152

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,210

19. Joan Mir (E), Honda, +1,216

20. Michele Pirro (I), Ducati ,+1,397

21. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,437

22. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,569

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,769