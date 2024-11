Live-Ticker Barcelona: Aufregende MotoGP-Entscheidung

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom finalen MotoGP-Rennen in Barcelona. Lesen Sie, wie es im Titelkampf zwischen den beiden Ducati-Stars Jorge Martin und Pecco Bagnaia steht.

Die MotoGP-Weltmeisterschaft 2024 wird im letzten Rennen entschieden. Mit seinem Sieg im Sprint am Samstagnachmittag konnte Titelverteidiger und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia seinen Rückstand gegenüber Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf 19 Punkte reduzieren.



Damit liegt die Favoritenrolle eindeutig beim Spanier: Gewinnt Bagnaia den Grand Prix, reicht Martin Platz 9, um sich zur Nummer 1 zu krönen. Fällt Martin aus oder stürzt, muss Bagnaia mindestens Zweiter werden, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 24 Runden, Start ist um 14 Uhr, Bagnaia, Aleix Espargaro und Marc Marquez. Reihe 2 bilden Martin, Franco Morbidelli und Pedro Acosta. In Reihe 3 stehen Maverick Vinales, Enea Bastianini und Marco Bezzecchi.



Wie das Rennen auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.