Brad Binder (6./KTM): «Ein ziemliches Abenteuer»

Brad Binder fuhr im Barcelona-Rennen von Startplatz 18 spektakulär auf Rang 6 vor, sicherte sich so den fünften Platz in der WM-Wertung, ist bester Nicht-Ducati-Pilot. Er verrät, dass er sogar noch mehr gewollt hätte.

Platz 6 im Barcelona-Rennen, Platz 5 in der WM! Das letzte Rennen der Saison 2024 war ein Erfolg für Brad Binder (KTM).

Binder: «Ich hatte insgesamt einen echt guten Sonntag. Schon im Warm-up habe ich mich gut gefühlt. Die Jungs haben ein bisschen Feintuning im Vergleich zum Vortag gemacht und alles hat sehr gut funktioniert, das Motorrad lief sehr gut. Ich war sehr zufrieden damit, wie die Dinge gelaufen sind.»

Der Südafrikaner erklärt: «Ich habe im Rennen versucht, meinen Hinterreifen nicht zu stark abzunutzen. So hatte ich am Ende noch etwas Reifen übrig, was sehr gut war.»

Um seinen sechsten Platz einzufahren, hat Binder eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt. Binder: «Es war super, so ein Comeback zu haben. Von Platz 18 auf 6 war ein ziemliches Abenteuer da draußen. Ich bin froh, die Positionen gutgemacht zu haben und dass ich den Reifen bis zum Ende gebracht habe. Es war herausfordernd.»

Vor allem am Kurvenausgang hat er sich auf den Erhalt des Reifens konzentriert. Im Qualifying am Samstag hatte Binder keine gute Runde zusammenbekommen, verpasste daher um Längen den Sprung ins Q2 und musste von Platz 18 an den Start gehen.

Als WM-Fünfter ist Binder der beste KTM-Pilot. Binder: «Es ist natürlich cool, Fünfter in der WM zu sein, vor allem, wenn man sich anschaut, was das für ein verrücktes Jahr war.»

Er erklärt: «Es war für uns alle ein Abenteuer, wir haben alle mehr erwartet, sowohl KTM als auch ich. Es war schwieriger als wir antizipiert hatten. Aber wir haben jede Woche unser Bestes gegeben, ob wir nun um Platz 10 gekämpft haben oder ob wir nah ans Podium gekommen sind. Am Ende des Tages bin ich zufrieden mit den Bemühungen, die wir alle reingesteckt haben. Wir haben hart gearbeitet. Es ist zu 100 Prozent nicht, wo wir bleiben werden. Wir werden uns weiterentwickeln.»

Binder: «Vierter oder fünfter Platz wäre cool. Ich wollte mehr. Ich bin mehrmals Sechster geworden, ich schwebe irgendwie immer in dieser Gegend. Es wäre also schön, einen Schritt weiter zu gehen.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (17. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 40:24,740 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +1,474 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +3,810

4. Alex Márquez (E), Ducati, +5,322

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,753

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,081

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,393

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,709

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,484

10. Pedro Acosta (E), KTM, +10,618

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,756

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,464

13. Jack Miller (AUS), KTM, +14,560

14. Johann Zarco (F), Honda, +19,469

15. Maverick Viñales (E), Aprilia, +22,195

16. Luca Marini (I), Honda, +23,890

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +23,960

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,001

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +29,145

20. Alex Rins (E), Yamaha, +30,138

21. Michele Pirro (I), Ducati, +37,295

22. Stefan Bradl (D), Honda, +47,654

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Endstand nach 40 Rennen:

1. Martin, 508 Punkte. 2. Bagnaia 498. 3. Marc Márquez 392 4. Bastianini 386. 5. Binder 217. 6. Acosta 209. 7. Viñales 170. 8. Alex Márquez 173. 9. Morbidelli 173. 10. Di Giannantonio 165. 11. Aleix Espargaro 163. 12. Bezzecchi 153. 13. Quartararo 113. 14. Miller 87. 15. Oliveira 75. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 55. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 722 Punkte. 2. KTM 327. 3. Aprilia 302. 4. Yamaha 124. 5. Honda 75.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 884 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 681. 3. Gresini Racing 565. 4. Aprilia Racing 353. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 318. 6. Red Bull KTM Factory Racing 304. 7. Red Bull GASGAS Tech3 242. 8. Monster Energy Yamaha 144. 9. Trackhouse Racing 141. 10. LCR Honda 86. 11. Repsol Honda Team 35.