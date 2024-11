Marc Márquez (2.): WM-Bronze für Bonus und Abschied

Im letzten Rennen der Saison hat Achtfachweltmeister Marc Márquez Platz 3 in der WM-Wertung klargemacht. Ein Abschiedsgeschenk für Gresini Racing. Und: Was Márquez Weltmeister Jorge Martín rät.

Nach dem letzten MotoGP-Rennen in Barcelona steht fest: Jorge Martín ist Weltmeister. Achtfach-Champion Marc Márquez gratulierte seinem Landsmann.

Márquez: «Heute ist der Tag von Jorge, der Tag des Champions. Er verdient das. Er war super schnell und konstant, hat die Situation gerade zum Ende der WM hin sehr gut gemanagt. Herzlichen Glückwunsch an Jorge, seine Familie und sein Team. Er muss es genießen. Der erste Titel der beste und ist besonders.»

Auch Marc Márquez selbst hatte nach dem Rennen etwas zu feiern: Mit seinem zweiten Platz im Barcelona-Rennen hat er den dritten Rang in der WM-Wertung klargemacht und sich gegen Enea Bastianini behauptet.

Márquez: «Es war ein gutes Rennen und wir haben alles gegeben. Es war, als wäre ich um die Weltmeisterschaft gefahren. Ich habe mich voll darauf konzentriert, die Zeit mit Gresini gut zu beenden. Und ein Podium ist der beste Weg, dieser unglaublichen Familie danke zu sagen!»

Márquez zu seinem Noch-Team: «Sie sind ein sehr wichtiges Team in meiner Karriere geworden, weil ich in einem speziellen Moment dort angekommen bin. Der Wechsel letztes Jahr war sehr wichtig. Danke an Honda, dass sie meine Situation verstanden haben, und danke an Gresini, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben. Die ganze Saison über habe ich hart gearbeitet. Das Team hat mir geholfen, das Selbstbewusstsein wieder herzustellen. Mit diesem Podium und Platz 3 in der WM will ich danke sagen.»

Mit einem Lachen verriet Márquez: « Ich habe gestern Masini (Sportdirektor Michele Masini, Anm.) gefragt, ob es für ein Satellitenteam wichtig ist, Dritter zu werden, und er sagte, dass es vielleicht Boni geben würde. Also habe ich versucht, mich zu konzentrieren und möglichst genau zu sein, um das Rennen auf dem Podium zu beenden.»

Kommendes Jahr fährt Marc Márquez nicht mehr für das Gresini-Satellitenteam, sondern für das Werksteam des italienischen Herstellers. Die Chance auf seinen neunten Titel also?

Márquez: «2025 werde ich im Werksteam sein, das bedeutet anderen Druck. Im Werksteam zu sein, bedeutet, jedes Rennen um die Top-3 zu kämpfen und um die Weltmeisterschaft. Wir werden unser Bestes geben. Mit Pecco wird der Gegner innerhalb der Garage stark sein, der die Hauptreferenz sein wird. Als Erstes wird es darum gehen, sich an die neuen Leute, an das Team anzupassen. Und auch das neue Bike zu verstehen.»

Der achtmalige Weltmeister beendete das Barcelona Rennen auf Platz 2 zwischen dem alten und dem neuen Weltmeister: vor ihm Pecco Bagnaia, hinter ihm Jorge Martín.

Zwischenzeitlich war Márquez nah an Bagnaia dran. Das Überholmanöver kam aber nicht zustande. Márquez: «In einer Phase des Rennens dachte ich, es sei möglich, aber immer wenn ich nach dran bin, hat sich nie den klaren Ort gefunden, an dem ich ihn überholen könnte. Die Bremspunkte waren weit weg und ich bin oft in Linkskurven rangekommen. Aber in den letzten Runden war er mit dem gebrauchten Reifen zu geschmeidig und ich hatte zu große Probleme.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (17. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 40:24,740 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +1,474 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +3,810

4. Alex Márquez (E), Ducati, +5,322

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,753

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,081

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,393

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,709

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,484

10. Pedro Acosta (E), KTM, +10,618

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,756

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,464

13. Jack Miller (AUS), KTM, +14,560

14. Johann Zarco (F), Honda, +19,469

15. Maverick Viñales (E), Aprilia, +22,195

16. Luca Marini (I), Honda, +23,890

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +23,960

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,001

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +29,145

20. Alex Rins (E), Yamaha, +30,138

21. Michele Pirro (I), Ducati, +37,295

22. Stefan Bradl (D), Honda, +47,654

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Endstand nach 40 Rennen:

1. Martin, 508 Punkte. 2. Bagnaia 498. 3. Marc Márquez 392 4. Bastianini 386. 5. Binder 217. 6. Acosta 209. 7. Viñales 170. 8. Alex Márquez 173. 9. Morbidelli 173. 10. Di Giannantonio 165. 11. Aleix Espargaro 163. 12. Bezzecchi 153. 13. Quartararo 113. 14. Miller 87. 15. Oliveira 75. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 55. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 722 Punkte. 2. KTM 327. 3. Aprilia 302. 4. Yamaha 124. 5. Honda 75.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 884 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 681. 3. Gresini Racing 565. 4. Aprilia Racing 353. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 318. 6. Red Bull KTM Factory Racing 304. 7. Red Bull GASGAS Tech3 242. 8. Monster Energy Yamaha 144. 9. Trackhouse Racing 141. 10. LCR Honda 86. 11. Repsol Honda Team 35.