Francesco Guidotti: Zukunft außerhalb der MotoGP?

Der italienische Teammanager Francesco Guidotti wird beim Test in Barcelona das letzte Mal in der KTM-Box sein. Er spricht mit SPEEDWEEK.com über die Suche nach einer neuen Herausforderung.

Mit dem offiziellen Test am Dienstag startet die MotoGP in die Saison 2025. Nicht weniger als zwölf Fahrer werden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf neuen Bikes sitzen. Für KTM-Teammanager Francesco Guidotti wird es der letzte offizielle Arbeitstag an der Rennstrecke für die Mattighofener sein.

Zwar hatte Guidotti auf dem Papier einen Deal bis Ende 2025 in der Tasche, wegen einer Klausel konnte sich KTM aber vom Italiener lösen und den Finnen Aki Ajo engagieren.

Guidotti wechselte 2022 von Pramac Ducati zu KTM und muss sich jetzt neu orientieren. «Es gibt einige gute Gespräche», bestätigt der Mann aus Pesaro gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die realistischste Chance hat eigentlich nichts mit MotoGP zu tun. Ich muss mit einem brandneuen Projekt starten.»

Übrigens: Guidottis älterer Bruder Giacomo – er war einst bei Alstare-Suzuki in der Superbike-WM auch Crew-Chief von Max Neukirchner – bleibt dem MotoGP-Paddock erhalten. Er wechselt für 2025 von der Repsol-Honda-Werksmannschaft zur neu formierten Truppe von Pramac Yamaha und wird dort Crew-Chief von Jack Miller.