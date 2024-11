Neustart: MotoGP-Test in Barcelona mit 12 Premieren

Weniger als 48 Stunden nach der MotoGP-Titelentscheidung 2024 geht es mit vollem Fokus auf 2025 wieder auf die Strecke. Ein Feuerwerk an hochkarätigen Premieren hält die Spannung in Barcelona weiter hoch.

Nach einem wahren Transferspektakel – 17 der 22 Fahrerverträge wurden für die Saison 2025 neu verhandelt – und dem bewegenden Finalrennen geht es nach minimaler Atempause weiter. Am Montag bleibt den Piloten Zeit, ihre neuen Garderoben zu richten. Jorge Martin, noch keine 24 Stunden MotoGP-Weltmeister, durfte nach seinem Titelgewinn in der Moto3 (2018) außerdem noch im Smoking die offizielle Ehrung im Zentrum von Barcelona erleben.

Keine Ruhe haben derweil die Teams an der Strecke. Den mit Abstand größten Job hat Pramac Racing zu erledigen. Der Test-Dienstag bedeutet den praktischen Rundum-Neustart für die Mannschaft um Paolo Campinoti. Gerade erst hat das Team zum ersten Mal in der Geschichte der MotoGP den Fahrertitel geholt, geht es mit neuer Technik und neuen Piloten weiter.

Mit Unterstützung von Yamaha werden die M1-Rennen für Jack Miller und Miguel Oliveira vorbereitet. Beim ersten Test sind die Erwartungen niedrig, doch ernst zu nehmen ist Dreifach-Premiere bereits jetzt.

Schauplatz 2: In der Aprilia-Box wurde ebenfalls komplett ausgeräumt. Maverick Vinales wurde nach dem Finalrennen mit großem Respekt, Aleix Espagaro mit Tränen verabschiedet. Auf der RS-GP wird niemand geringeres als der neue Weltmeister Platz nehmen. Jorge Martin ließ noch offen, mit welcher Startnummer er auf die Strecke gehen wird – doch der #1-Status ist ihm sicher. Mit Begeisterung wird auch der Stapellauf von Marco Bezzecchi auf der zweiten Maschine verfolgt. In Italien hat der Wechsel höchsten Stellenwert.

Gespalten ist das Land noch, wenn es zum dritten Hauptschauplatz, der Box von Ducati Lenovo geht. Das Andockmanöver von Marc Marquez bring viel Potenzial – und Sprengstoff. Bereits am Dienstag wird es eine verlässliche Ansage geben, wie gut Marc Marquez auf dem besten Motorrad der WM ist. Von 22 Podestplätzen, die 2024 von einer GP23 erzielt wurden, gingen 20 auf das Konto von «MM93». Das weiß auch Pecco Bagnaia. Die Spannung ist noch vor dem Piloten in der Box angekommen.

Zwei weitere große Premieren sind auf der KTM RC16 zu sehen. Nach dem Abgang von Miller und Fernandez übernehmen bereits am Dienstag Maverick Vinales und Enea Bastianini. 2024 gewannen die Neuzugänge gemeinsam sieben Rennen – und damit sieben mehr als KTM-Projekt. Objektiv betrachtet besitzt KTM für die Saison 2025 das hochkarätigste Quartett – die WM-Ränge 4,5,6 und 7 der jüngsten Saison sollen gemeinsam den Durchbruch zum Titel schaffen.

Weniger Druck wird in den Rookie-Abteilungen zu spüren sein. Doch auch viel Blicke werden sich auf Moto2-Weltmeister Ai Ogura richten. Der Japaner feiert seine MotoGP-Premiere auf der Trackhouse-Aprilia.

Nicht sicher ist, ob Fermin Aldeguer den vollen Testtag abspulen wird. Das Moto2-Finale bestritt der Spanier mit noch leichtem Verletzungs-Handicap. Der hochgehandelte Rookie übernimmt am Dienstag in der Gresini-Box den Platz von Marc Marquez.

Technisch wird bei Gresini auf den Stand der GP24 hochgerüstet werden. Gleiches gilt für die Mannschaft von VR46. Die Entwicklungsarbeit, an der für Fabio Di Giannatonio vorgesehenen GP25 übernimmt Testfahrer Michele Pirro. Morbidelli, der von Pramac kommt, wird auch die GP24 behalten.

Der dritte Neueinsteiger, der am Dienstag erstmals mit 300 PS die Gerade von Catalunya durchbeschleunigt ist der erste Thailänder der MotoGP-Geschichte. Somkiat Chantra ersetzt den am Sonntag zurückgetretenen Taka Nakagami bei LCR-Honda.

Nicht zu vergessen: Auch Aleix Espargaro tritt seinen neuen Job als Testfahrer an. Der Katalane übernimmt vor der eigenen Haustür das Entwicklungs-Bike der RC213V von Stefan Bradl.

In Summer werden zwölf MotoGP-Fahrer am Dienstag auf ein neues Renngerät steigen. Die Aufstellung beim ersten MotoGP-Test am 19. November in Barcelona:

Ducati Lenovo

#1 Francesco Bagnaia – Ducati GP25

#93 Marc Márquez – Ducati GP25 - Premiere



Pertamina Enduro VR46 Racing

#51 Michele Pirro – Ducati GP25

#21 Franco Morbidelli – Ducati GP24



Gresini Racing

#72 Alex Marquez – Ducati GP24 – Premiere

#54 Fermin Aldeguer – Ducati GP24 – Premiere



Aprilia Racing

#89 Jorge Martin – Aprilia RS-GP (2025) – Premiere

#72 Marco Bezzecchi – Aprilia RS-GP (2025) – Premiere



Trackhouse Racing

#25 Raul Fernandez – Aprilia RS-GP (2025)

#79 Ai Ogura – Aprilia RS-GP (2025) – Premiere



Red Bull KTM Factory Racing

#33 Brad Binder – KTM RC16 (2025)

#31 Pedro Acosta – KTM RC16 (2025)



Red Bull KTM Tech3 Racing

#12 Maverick Vinales – KTM RC16 (2025) – Premiere

#23 Enea Bastianini – KTM RC16 (2025) – Premiere



Monster Energy Yamaha

#20 Fabio Quartararo – Yamaha YZR-M1 (2025)

#42 Alex Rins – Yamaha YZR-M1 (2025)



Pramac Racing

#43 Jack Miller (AUS) – Yamaha YZR-M1 (2025) – Premiere

#88 Miguel Oliveira (POR) – Yamaha YZR-M1 (2025) – Premiere



Honda/HRC

#10 Luca Marini – Honda RC213V (2025)

#36 Joan Mir – Honda RC213V (2025)



HRC-Testteam

#41 Aleix Espargaro – Honda RC213V (2025) – Premiere



Castrol Honda LCR

#5 Johann Zarco – Honda RC213V (2025)



Idemitsu Honda LCR

#35 Somkiat Chantra – Honda RC213V (2025) – Premiere