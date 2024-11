Jack Miller: «Besser so aufzuhören als im Kiesbett»

Jack Miller fuhr in Barcelona sein letztes Rennen für KTM

Jack Miller landete bei seiner Abschiedsvorstellung im KTM-Werksteam beim MotoGP-Finale in Barcelona auf Rang 13. Weshalb es nicht für mehr reichte und er dennoch happy war.

Jack Miller holte in seinem letzten Rennen für das KTM-Werksteam in Barcelona Rang 13. Der Australier ging direkt hinter seinem Teamkollegen Brad Binder von Startplatz 19 ins Rennen und war nach der ersten Runde bereits auf Position 15 zu finden. Von dort ging es für Miller aber nur noch schleppend weiter.

Durch das Manöver gegen Alex Rins (Yamaha) und den Ausfall von Joan Mir (Honda) reichte es für den 29-Jährigen zu Rang 13 – hinter Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira war Endstation. Teamkollege Binder erreichte als starker Sechster das Ziel. «Ich habe mein Bestes versucht, der Start war okay. Ich bin dann hinter Miguel gehangen und kam nicht vorbei. Jedes Mal, wenn ich Druck machte, hatte ich da und dort einen Wackler», erklärte Miller. «Klar, es war nicht das Ergebnis, das ich gerne gehabt hätte. Die Rückkehr zum Team in die Boxengasse war aber nett, ich habe dann noch einen Burnout gemacht. Es ist immer besser, so aufzuhören, als im Kiesbett. Jetzt schaue ich auf den Dienstag, da beginnt ein neues Kapitel.»

«Der harte Reifen war okay diesmal. Ich habe mich zu Beginn sehr stark gefühlt, dieses Gefühl war dann aber rasch weg», haderte Miller und erzählte mit einem Schmunzeln: «Ich wollte schon sagen, wir werden jetzt die Daten analysieren, aber das fällt ja jetzt weg – wir starten am Dienstag neu. Ich habe meinen zukünftigen Crew-Chief schon getroffen und gefragt, ob er am Montag im Stande sein wird, ein Setup zu erarbeiten – schauen wir mal.»

Zum Gewinn des WM-Titels von Jorge Martin und Pramac meinte Miller: «Ich muss Teamchef Paolo Campinoti gratulieren, als privates Team den Titel zu holen, ist unglaublich. Ein Riesenkompliment an Jorge und auch an Pecco – er hat elf Rennen gewonnen. Ich freue mich jetzt auf 2025, aber nicht darauf, dass diese Tiere gegen mich fahren.»

Miller ist einer jener Asse im MotoGP-Feld, die am Dienstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ihr neues Arbeitsgerät testen werden. Bei ihm wird es die Yamaha M1 im neu organisierten Team von Pramac Racing sein.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Rennen (17. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 40:24,740 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +1,474 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +3,810

4. Alex Márquez (E), Ducati, +5,322

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,753

6. Brad Binder (ZA), KTM, +7,081

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,393

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,709

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,484

10. Pedro Acosta (E), KTM, +10,618

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,756

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,464

13. Jack Miller (AUS), KTM, +14,560

14. Johann Zarco (F), Honda, +19,469

15. Maverick Viñales (E), Aprilia, +22,195

16. Luca Marini (I), Honda, +23,890

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +23,960

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,001

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +29,145

20. Alex Rins (E), Yamaha, +30,138

21. Michele Pirro (I), Ducati, +37,295

22. Stefan Bradl (D), Honda, +47,654

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Sprint (16. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:03,173 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,942 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +1,270

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,857

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,942

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,263

7. Marc Márquez (E), Ducati, +5,303

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +5,507

9. Brad Binder (ZA), KTM, +5,573

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,937

11. Johann Zarco (F), Honda, +7,413

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,344

13. Joan Mir (E), Honda, +9,387

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,652

15. Luca Marini (I), Honda, +11,838

16. Alex Rins (E), Yamaha, +13,217

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,017

18. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +17,746

19. Jack Miller (AUS), KTM, +18,533

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,153

21. Michele Pirro (I), Ducati, +20,547

22. Stefan Bradl (D), Honda, +24,604

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

WM-Endstand nach 40 Rennen:

1. Martin, 508 Punkte. 2. Bagnaia 498. 3. Marc Márquez 392 4. Bastianini 386. 5. Binder 217. 6. Acosta 209. 7. Viñales 170. 8. Alex Márquez 173. 9. Morbidelli 173. 10. Di Giannantonio 165. 11. Aleix Espargaro 163. 12. Bezzecchi 153. 13. Quartararo 113. 14. Miller 87. 15. Oliveira 75. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 55. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 722 Punkte. 2. KTM 327. 3. Aprilia 302. 4. Yamaha 124. 5. Honda 75.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 884 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 681. 3. Gresini Racing 565. 4. Aprilia Racing 353. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 318. 6. Red Bull KTM Factory Racing 304. 7. Red Bull GASGAS Tech3 242. 8. Monster Energy Yamaha 144. 9. Trackhouse Racing 141. 10. LCR Honda 86. 11. Repsol Honda Team 35.