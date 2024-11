Neuer Yamaha-Motor zu stark für Alex Rins 20.11.2024 - 16:15 Von Bernhard M. Höhne

© Gold & Goose Alex Rins

Für Yamaha-Pilot Alex Rins endete beim MotoGP-Finale in Barcelona eine schwierige Saison. Am Dienstag folgte der Start in die Vorbereitung für das nächste Jahr – vom Test hatte er sich mehr erhofft.