Somkiat Chantra: «War kurz vor einem Herzinfarkt»

MotoGP-Rookie Somkiat Chantra beendete seinen ersten Arbeitstag mit der RC213V auf Rang 23. Die anfängliche Nervosität legte sich, einmal musste er zu Boden gehen. Im Winter steht Fitnesstraining auf dem Programm.

Somkiat Chantra war einer der drei Rookies, die beim Test in Barcelona das erste Mal auf einem MotoGP-Bike Platz nehmen durften. Bei ihm handelte es sich um die Honda RC213V, die in diesem Jahr noch vom Japaner Takaaki Nakagami bewegt wurde.

Chantra belegte in der Gesamtwertung der Moto2-WM 2024 den 12. Rang. Der Thailänder ging sechs Jahre lang in der mittleren Kategorie an den Start. Von den 106 Rennen, die er in der Motorrad-Weltmeisterschaft bislang gefahren ist, konnte er zwei gewinnen. Mit seinen 25 Jahren zählt Chantra nicht mehr zu den Jüngsten – zum Vergleich: die beiden anderen Neulinge, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), sind 19 und 23 Jahre alt. Pedro Acosta war bei seinem MotoGP-Debüt 19 Jahre alt.

HRC gab Chantra die Chance, in die Königsklasse aufzusteigen und der erste Thailänder auf einer MotoGP-Maschine zu werden. Bei seinem ersten Arbeitstag im LCR-Honda-Team ging es für ihn darum, sich mit dem Bike und den Michelin-Reifen vertraut zu machen. «Heute war der erste Tag auf dem MotoGP-Bike. Ich versuchte, mich an das Motorrad und die Reifen zu gewöhnen. Mein Team sagte zu mir, dass ich vor allem in Linkskurven vorsichtig sein soll», erzählte Chantra, der trotz der Warnung seines Teams dann doch einen Sturz in Kurve 10 hatte.

Wie nervös war er vor seiner Premiere? «Bevor ich auf das Bike stieg, war ich sehr nervös und kurz vor einem Herzinfarkt», lachte Chantra. «Als ich auf meine erste Runde hinausfuhr, versuchte ich, auf der Bremse und am Gas ruhig zu bleiben. Nach der letzten Kurve wollte ich auf der Geraden das Gas voll öffnen und als das Bike dann vorne hochkam, dachte ich mir nur ‘boah, das Bike ist sehr schnell.’ Es wurde dann Runde für Runde besser.»

Ein MotoGP-Bike mit rund 300 PS zu bewegen ist ein großer Unterschied im Gegensatz zu einem Moto2-Bike, mit dem er sechs Jahre gefahren ist. Vor allem die auf den Körper einwirkenden Kräfte sind viel größer. Wie kam er damit zurecht? «Wir gehen jetzt in die Winterpause und ich werde viel an meiner Fitness arbeiten», so Chantra.

Seinen ersten MotoGP-Test seiner Karriere beendete Somkiat Chantra auf dem 23. Rang, mit 2,492 sec Rückstand auf den Schnellsten Alex Marquez (Gresini Ducati).

© Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Bagnaia und Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Marquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona (19. November):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:38,803 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,396 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,595

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,651

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,668

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,705

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,762

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,765

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,768

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,813

11. Jorge Martín (E), Aprilia, +1,056

12. Maverick Viñales (E), KTM, +1,084

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,192

14. Aleix Espargaró (E), Honda, +1,204

15. Joan Mir (E), Honda, +1,267

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,279

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,335

18. Luca Marini (I), Honda, +1,429

19. Michele Pirro (I), Ducati, +1,683

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,761

21. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,143

22. Jack Miller (AUS), Yamaha, +2,222

23. Somkiat Chantra (TH), Honda, +2,492

24. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +8,793