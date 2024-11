Di Giannantonio: «Großer Schritt in meiner Karriere»

Fabio Di Giannantonio wird 2025 seine zweite MotoGP-Saison im Team VR46 Ducati bestreiten. Im nächsten Jahr wird er dort mit einer neuen Crew zusammenarbeiten.

VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio hatte sich für ein vorzeitiges Saisonende nach dem Thailand-GP und einen operativen Eingriff an seiner Schulter Anfang November entschieden. Notwendig wurde die Operation, um die verletzte Schulter in Folge seines Sturzes auf dem Red Bull Ring im vergangenen August langfristig zu stabilisieren.

Die letzten beiden Saison-Events in Sepang und Barcelona musste er auslassen, auch beim MotoGP-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte er nicht teilnehmen. Das Ziel der #49 ist es, beim Test in Malaysia vom 5. bis 7. Februar 2025 wieder auf seiner Ducati zu sitzen. Danach gilt es, so rasch als möglich für den Test und den Saisonstart in Thailand Anfang März fit zu werden. Nach einer turbulenten Saison 2024 und seiner Schulterverletzung wäre ihm ein ruhigeres Jahr 2025 zu wünschen. Jedoch wird er sich zuerst von der GP23 auf die neueste Ausbaustufe der Desmosedici umstellen müssen. Di Giannantonio wurde von Ducati bis Ende 2026 direkt unter Vertrag genommen, in der nächsten Saison wird er neben Pecco Bagnaia und Marc Marquez eine GP25 bewegen.

Dazu kommt, dass der Römer neben einigen neuen Teammitgliedern mit Massimo Branchini auch wieder einen neuen Crew-Chief bekommen wird. «Das ist nicht ideal in einer Karriere. Es wird in fünf Jahren der sechste Crew-Chief sein, das ist nicht fantastisch. Ich schätze Massimo aber sehr hoch ein, denn er hat in der Moto2 und in der MotoGP mit Franky einen fantastischen Job gemacht. Ich wollte immer schon mit ihm zusammenarbeiten», sagte Di Giannantonio über Branchini, der 2024 mit Franco Morbidelli bei Pramac war.

Der Plan ist, dass der 26-Jährige bis Ende 2026 mit seiner neuen Crew zusammenarbeiten wird – somit sollte etwas Ruhe ins Umfeld des VR46-Piloten einkehren. «Zwei Jahre lang dieselben Leute zur Verfügung zu haben, wird ein großer Schritt in meiner Karriere sein, denn wenn du in die Saison mit demselben Bike und einer vertrauten Crew startest, dann kannst du an das vorherige Jahr anschließen, um Verbesserungen zu erzielen. Ansonsten startest du immer bei null und es fehlt dir das Vorwissen», räumte er ein. «Man kann es bei Pecco sehen, er ist auf einem unglaublichen Level und ein sehr starker Fahrer – auch weil er seit vielen Jahren dasselbe Bike und die gleichen Leute hat. Bei Martin war es bis jetzt auch so. Wenn du dasselbe Paket für viele Jahre hast, arbeitest du an Details und du kannst dich viel mehr verbessern, als wenn du oft wechselst.»

Daneben bekommt Di Giannantonio von seinem Team und Ducati weiteres neues Personal zur Seite gestellt. «Meine neue Crew wird sehr gut sein, meine Elektronik-Jungs wurden mit Martin Weltmeister», freut er sich.