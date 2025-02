MotoGP in Buenos Aires: Dorna inspiziert Rennstrecke 22.02.2025 - 10:45 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose 1999 fand der letzte Lauf zur Motorrad-WM in Buenos Aires statt © Gold & Goose Carlos Ezpeleta: Dienstreise in Sachen Argentinien-GP Zurück Weiter

Um zu verhindern, dass die MotoGP 2025 zum letzten Mal in Argentinien fährt, wird an einer Neuauflage des Grand Prix in Buenos Aires gearbeitet. Carlos Ezpeleta stattete der Rennstrecke soeben einen Besuch ab.