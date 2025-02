Ducati gratuliert Marc Marquez mit Panigale V2 18.02.2025 - 20:15 Von Thomas Kuttruf

© Ducati Ducati Panigale V2 «Marc Marquez» © Instagram Marc Marquez Panigale-Testfahrt im letzten Januar © Instagram Marc Marquez Marc Marquez ließ sich nicht nur von Freundin Gemma Pinto beschenken

In den ersten Tagen des Jahres 2025 hatte sich Spaniens MotoGP-Ikone Marc Marquez auf der Rennstrecke in eine Serien-Ducati mit V2-Motor verliebt. Das entsprechende Geburtstagsgeschenk aus dem Werk in Bologna folgte.