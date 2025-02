Brad Binder: MotoGP-Heim-Event wäre ein Traum!

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder wünscht sich ein MotoGP-Heim-Event in Südafrika. Geht es nach dem Werksfahrer steht einem Besuch der Motorrad-WM auf seiner Heimstrecke in Kyalami nicht viel im Weg.

In einer Woche startet die neue Saison in der MotoGP-WM. Brad Binder brachte bei einem Auftritt zuletzt sein Heimatland Südafrika ins Rennen um ein Comeback im MotoGP-WM-Kalender. Der 29-jährige Red Bull-KTM-Athlet aus Pootchefstroom denkt da vor allem an die Kult-Rennstrecke von Kyalami – eine klassische Berg- und Talbahn alter Schule.

Der KTM-Werksfahrer war zuletzt bei seinem Heimaturlaub vor Ort auf der Anlage außerhalb von Johannesburg. «Ich war zuletzt kurez vor der Abreise zu den Tests nach Sepang und konnte in Kyalami meine Runden drehen. Es ist so eine irre Piste und gleichzeitig auch so ein cooler Ort! Daher finde ich es schade, dass wir im Moment weder die Formel 1 noch die MotoGP dort haben», kommentierte Binder mit Begeisterung.

Brad Binder sagt weiter: «Ich hoffe wirklich, dass wir Kyalami zurück in den MotoGP-Fahrplan bekommen.» Nach Ansicht des zweifachen MotoGP-Siegers müsste der «Kyalami Grand Prix Circuit» gar nicht umfassend umgebaut werden – lediglich einige Kniffe würden seiner Ansicht nach für die FIM-Tauglichkeit in Bezug auf die MotoGP genügen.

Binders Einschätzung: «Für die Formel 1 müssten sie vielleicht gar nichts ändern. Für die MotoGP müssten schon ein paar Änderungen gemacht werden. Die Strecke müsste aber bei weitem nicht neu gebaut werden. Klar kenne ich die Regeln. Es sind da ein paar Dinge wie Asphalt-Auslaufzonen, die ja in der MotoGP mit Kies aufgefüllt werden müssen», analysiert der MotoGP-Pilot.

Zur Erinnerung: In Kyalami war die Superbike-WM als Motorrad-Premium-Kategorie im Jahr 2010 letztmals zu Gast. Der letzte MotoGP-WM-Lauf ging in Südafrika im Jahr 2004 in Welkom über die Bühne, damals als Saisonauftakt. Das Rennen gewann Valentino Rossi gleich bei seiner Premiere für Yamaha. Dass die GP-Klassen der Motorrad-WM in Kyalami zu Gast war, das ist bereits über 30 Jahre. Den letzten Lauf der Königsklasse gewann 1992 US-Racer John Koczinski.

Bei derzeit, wie von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta bestätigt, 28 Bewerbern für vertraglich festgeschriebene 22 MotoGP-Events, ist ein kurzfristiges Kyalami-Comeback nicht realistisch.