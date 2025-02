Brad Binder (KTM): «Ich wette auf mich selbst»

MotoGP-Ass Brad Binder (KTM) absolvierte in Buriram ein umfangreiches Testprogramm. Bei der Zeitenjagd sieht er noch Luft nach oben. Er ist aber zuversichtlich, dass er 2025 an den Ducati näher dran ist als letztes Jahr.

Am ersten Tag des MotoGP-Tests in Buriram befasste sich Brad Binder (KTM) intensiv mit der Vorbereitung auf das Rennwochenende – in der Zeitenliste belegte er am Mittwoch Rang 9. Am Donnerstagmorgen war der Südafrikaner auf Zeitenjagd. Am Ende reichte es mit seiner RC16 für Platz 12, er hatte 0,877 sec Rückstand auf den Schnellsten Marc Marquez.

«Heute war ein guter Tag – am Morgen machten wir eine Zeitenjagd, am Nachmittag dann einen Long-run über die volle Renndistanz. Dieser war nicht fantastisch, aber auch nicht schlecht. Wir machten einige kleine Schritte im Vergleich zum letzten Mal, als wir hier waren», meinte Binder. «Jetzt geht es darum, alle Teile zusammenzusetzen, bevor wir hierher zurückkommen.»

Bei der Zeitenjagd auf dem Chang International Circuit hat der 29-Jährige noch Luft nach oben, auch im Vergleich zu Teamkollege Pedro Acosta, der den Tag auf Platz 4 beendete. «Ich weiß, dass ich in Kurve 4 noch Zeit verliere – dort kann ich noch einige Zehntelsekunden gut machen», weiß Binder. «Aber es ist alles so nah beieinander auf dieser Strecke. Wenn wir alles noch ein wenig aufräumen und ich mich wohler fühle, wird es gut. Nach den vielen Tests freue ich mich darauf, wieder ein normales Rennwochenende zu haben.»

Beim Buriram-Test gaben die Ducati wieder den Ton an, allen voran Marc und Alex Marquez. «Wir sind definitiv nähergekommen. Klar, bei der Zeitenjagd liegen wir etwas zurück, aber wenn es um die Rennpace geht, wo wir viele Runden nacheinander fahren, sind wir näher dran als letztes Jahr.»

Zum Ende des Medientermins fragte ihn ein britischer Journalist, wer seiner Meinung nach Weltmeister 2025 wird. «Ich werde auf mich selbst wetten, drückt mir die Daumen», schmunzelte Binder.

