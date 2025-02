Freitag: Trackhouse Aprilia zeigt sein neues Design

Die erste Saison in der MotoGP-WM bestritt Trackhouse 2024 mit groß geschriebenem Teamnamen auf den Motorrädern, manch einer echauffierte sich deswegen. 2025 wird sich das ändern.

Es gibt MotoGP-Teams, die sind in einer so privilegierten Position, dass Sponsoren Schlange stehen, um einen Werbeplatz auf dem Motorrad zu bekommen – zugegeben, wahrscheinlich ein Einzelfall in Rot.

Auf anderen Maschinen dominiert ein starker Partner, etwa bei Red Bull KTM. Die Normalität der Kundenteams sieht so aus, dass sich zahlreiche Firmenlogos auf den Motorrädern befinden, um die Millionenbudgets zusammenzubekommen. Und dann gibt es noch Trackhouse, deren Aprilia-Seitenverkleidung wurde im Vorjahr vom Teamnamen und während der Wintertests vom Teamlogo geziert.

«So etwas ist nicht gut für die MotoGP, das wirft kein gutes Licht auf uns», kritisierte ein gegnerischer Teammanager den amerikanischen Rennstall während des Buriram-Tests Mitte Februar.

Trackhouse-Teammanager Davide Brivio konterte mit einem Schmunzeln. «Ich habe viele Jahre mit Suzuki gearbeitet, ohne dass wir einen Sponsor hatten», meinte der Italiener. «Suzuki hat bezahlt. Dass wir bei Trackhouse keinen Sponsor haben, können wir uns nur deshalb leisten, weil wir unsere Rechnungen selbst bezahlen.»

Das wird sich dieses Jahr ändern, bereits im Dezember wurde der Ölkonzern Gulf Oil als neuer Partner vorgestellt. Jedoch ohne zu sagen, wie genau die Zusammenarbeit aussehen wird.

Trackhouse-Teameigentümer Justin Marks zeigte sich begeistert: «Es ist eine Ehre und ein großer Moment für das Trackhouse-Team, Gulf als einen wichtigen Partner zu begrüßen. Die Farben von Gulf haben einige der denkwürdigsten und bedeutendsten Motorsportprojekte der Geschichte geziert und es ist sehr aufregend, dass ihr orangefarbenes Logo auf unserer Aprilia RS-GP25 zu sehen sein wird. Wir freuen uns darauf, die Marke Gulf im globalen Motorradrennsport zum Leben zu erwecken.»

«Gulf blickt auf eine lange Geschichte im Motorsport zurück, und wir freuen uns, diese durch die Partnerschaft mit einem so ehrgeizigen und dynamischen Motorradrennteam wie Trackhouse Racing fortzusetzen», betonte Mike Jones, CEO von Gulf Oil International UK Limited. «Gemeinsam haben wir die Vision, die Fans in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und sie durch unsere Partnerschaft näher an die Action zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam in der MotoGP etwas zu bewirken und zu sehen, wohin uns dieses nächste Kapitel führt.»

Erfahren werden wird das am Freitagmorgen um 8.30 Uhr Ortszeit, Buriram ist gegenüber MEZ sechs Stunden voraus, dann präsentiert sich das Trackhouse-Team im Fahrerlager des Buriram Circuit. Das Design der Hospitality gibt bereits einen Vorgeschmack darauf, in welchen Farben wir das Team dieses Jahr sehen werden – siehe Bild.