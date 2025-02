Zarco über Albesiano: «Noch spüren wir nichts»

Johann Zarco (Honda) geht optimistischer als 2024 in das neue MotoGP-Jahr. In Buriram hat er sich den direkten Einzug ins Q2 zum Ziel gesetzt. Der Einfluss von Technik-Direktor Romano Albesiano sei noch nicht zu merken.

In der MotoGP-Saison 2024 war Johann Zarco als 17. in der Gesamtwertung bester Honda-Pilot. Beim Vorsaison-Test in Sepang Anfang Februar war er erneut der schnellste Fahrer auf einer RC213V, eine Woche später in Buriram lief es nicht mehr ganz so gut. Trotzdem hat der Franzose nach den beiden Tests ein gutes Gefühl für das erste Rennwochenende.

«Das Ende des Tests hier war für mich schwierig. Ich war etwas müde und konnte meine Leistung nicht so abrufen, wie ich es gerne gehabt hätte», so die Erklärung des 34-Jährigen. «Aber an der hohen Runden-Anzahl, die ich gefahren bin, konnte man sehen, dass wir viele Informationen sammeln konnten.»

Für die Trainingssessions am Freitag auf dem Chang International Circuit ist Zarco zuversichtlich, dass er mit den Schnellsten mithalten kann. «Ich bin sehr fokussiert, um am Freitag direkt ins Q2 aufzusteigen. Ich möchte meine Qualifying-Performance verbessern, um für die Rennen in einer besseren Ausgangsposition zu sein. Wir sind sicher, dass das möglich ist», so der Honda-Pilot.

Wird Zarco am Freitag mit einer soliden Basisabstimmung ins FP1 gehen? «Wir haben unsere Basis, also können wir etwas mehr mit dem Setup spielen», bestätigte er. «Ich dachte, dass ich bereits während des Tests mich ein wenig mehr mit dem Setup auseinandersetzen kann, aber wir hatten verschiedene Dinge zu testen – darauf lagen die Prioritäten. Aber wir haben für diese Strecke unsere Basis, was unseren Job einfacher macht.»

In der letzten Saison mussten die Honda-Fahrer viele Dinge an den Rennwochenenden testen – sie konnten sich somit nicht zu 100 Prozent auf die Performance auf der Strecke konzentrieren, vor allem am Freitag. «Diese Situation hatten wir letztes Jahr manchmal und es war nicht einfach. Ich hatte aber nie das Gefühl, den Freitag dafür aufgeben zu müssen. Aber es ist immer schwierig, deine Leistung zu bringen, wenn du keine Stabilität hast. Zum Ende der Saison haben wir das besser in den Griff bekommen und meine Resultate waren viel besser. Nach dem Jahr Erfahrung und den vielen Sachen, die wir bei den Tests ausprobiert haben, kann ich beim Saisonstart bessere Ergebnisse erzielen als letztes Jahr.»

Ein wichtiger Baustein für HRC auf dem Weg zurück zur alten Stärke ist der neue Technik-Direktor Romano Albesiano. Hat sich bei Honda schon etwas geändert – zum Beispiel, dass eine europäische Denkweise Einzug gehalten hat? Jack Miller meinte, dass er das bei Yamaha spüren kann. «Jetzt noch nicht, denn es benötigt Zeit, um eine Arbeitsweise zu ändern», winkte Zarco ab. «Bei Yamaha stieß Massimo Bartolini vor mehr als einem Jahr dazu – deshalb hat Jack dieses Gefühl. Bei uns ist es erst seit zwei Monaten, weshalb wir es momentan noch nicht spüren.»