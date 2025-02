Trackhouse: Vorerst nur zwei Events im Gulf-Design

So werden Raul Fernandez (li.) und Ai Ogura in Thailand und Argentinien antreten

Wenige Stunden bevor die MotoGP-WM 2025 mit dem FP1 auf dem Chang Circuit in Buriram/Thailand beginnt, zeigte das Team Trackhouse Aprilia seine Lackierung für den Saisonauftakt.

Die Firma Gulf Oil verfügt über eine reiche Historie im Motorsport, vor allem im automobilen. Die puderblauen Autos mit orangen Akzenten von Ford und Porsche fuhren unzählige Sportwagensiege ein, in der Formel 1 und in der CanAm-Serie arbeitete Gulf mit dem Team von Bruce McLaren.



1901 gegründet, war das Unternehmen mit Sitz in Pittsburgh bis in die späten 1970er-Jahre unter den zehn größten Firmen der USA zu finden. 1984 fusionierte Gulf mit Chevron, außerhalb der USA liegen die Namensrechte bei der Gulf Oil International der indischen Hinduja-Gruppe. Die Marke ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig.

In der Saison 2025 sehen wir Gulf als starken Partner des amerikanischen Trackhouse-Teams. Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr, Buriram ist gegenüber MEZ sechs Stunden voraus, zeigte sich die Truppe mit seinen beiden Fahrern Raul Fernandez und Ai Ogura in der Trackhouse-Hospitality.

«Wir haben monatelang gesprochen, jetzt sind wir plötzlich alle hier in Buriram», erzählte Sacha Davis, die Vizepräsidentin Marketing von Gulf Oil International. «Als wir anfingen mit dem Team zu reden, merkten wir sofort, dass es passt. Die Partnerschaft zwischen Gulf und Trackhouse fühlt sich sehr natürlich an. 1967 benutzten wir zum ersten Mal diese Farben, jetzt überlegen wir uns, wie wir unsere Marke einem jüngeren Publikum präsentieren können. Es gibt so viele junge Menschen, die Motorrad fahren oder Fans von Zweirädern sind, ihnen wollen wir unsere Leidenschaft nahebringen. Es ist zum ersten Mal, dass Gulf in der MotoGP antritt, viele Menschen lieben dieses Design. Wir waren in vielen Sportarten, aber nie in der MotoGP. Trackhouse wird in Buriram und Argentinien mit diesem Design fahren, über das Jahr werden wir zusammen mit Trackhouse schauen, wie wir die Menschen aktivieren können, auch abseits der Rennstrecke.»

Teammanager Davide Brivio stimmte freudig zu: «Wenn du Motorsportfan bist, dann betrachtest du diese Marke als ikonisch und träumst davon, einen solchen Partner zu haben. Alle im Team sind aufgeregt und stolz, dass Gulf uns auswählte. Jetzt ist es an der Zeit, in die Saison zu starten. Wir sind sehr glücklich, wie wir über den Winter arbeiten konnten und sind gut vorbereitet. Aber jetzt beginnt die richtige Arbeit. Wir sind aufgeregt zu sehen, wo wir stehen und wie der Level unseres Motorrads, unserer Fahrer und des Teams ist.»



Der Italiener geht davon aus, dass die zweite Saison für Trackhouse möglicherweise sogar schwieriger wird als die erste, «weil die Erwartungen steigen. Das erste Jahr konnten wir als Lernjahr bezeichnen, gleichzeitig wurden wir immer ambitionierter. Jedes Team in der MotoGP will immer besser werden. Der erste Schritt für uns ist, es besser als im Vorjahr zu machen.»

Das Trackhouse-Team kommt aus der amerikanischen NASCAR-Serie, dort ist es nicht unüblich, von Rennen zu Rennen mit anderen Partnern anzutreten. So wird es in der MotoGP nicht sein, die restlichen Rennen wird Trackhouse im Mitte Januar vorgestellten Standard-Design fahren.



Vorstellbar ist, dass wir das Gulf-Branding nach Buriram und Las Termas zudem beim sechsten Event des Jahres in Le Mans sehen – auch wegen des bekannten Films mit Steve McQueen in der Hauptrolle, der im 24-Stunden-Rennen 1970 einen Porsche 917 im Gulf-Design fährt.