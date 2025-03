Alex Marquez: «Marc hat den Druck, siegen zu müssen» 27.03.2025 - 19:11 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose COTA gehört nicht zu den Lieblingsstrecken von Alex Marquez

Alex Marquez (Ducati) erlebte den besten MotoGP-Saisonstart seiner Karriere. Ausgerechnet auf dem Circuit of the Americas steht nun das dritte Saisonevent an. Mit welchen Erwartungen geht er ins Austin-Wochenende?