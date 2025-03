Das volle Dutzend: MotoGP, Nachwuchs und viele Promis

Darum geht es: Diese speziellen Trophäen werden am Sonntag an die Sieger des US-GP 2025 gehen

© Circuit of the Americas

Zum zwölften Mal bereiten sich die Piloten der Motorrad-WM auf den US-Grand-Prix im Bundesstaat Texas vor. Neben den Helden der MotoGP steht mit der Premiere eines neuen Talent-Cups der Nachwuchs im Fokus.

In der 76-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft ist es nach Daytona, Indianapolis und Laguna Seca die vierte Station in den Vereinigten Staaten. Nur unterbrochen von der Pandemie, findet der US-GP seit 2013 regelmäßig auf der erst 2012 fertiggestellten Rennstrecke unweit von Austin statt.

Am Streckenlayout hat sich nichts geändert – dennoch reagierten die Verantwortlichen des Circuit of the Americas auf die zuletzt immer lauteren Klagelieder zur welligen Oberfläche der spektakulären Strecke. So wurden im Vorfeld der 2025er-Ausgabe zwei Streckenabschnitte neu asphaltiert. Sowohl zwischen den Kurven 9 und einschließlich 12 als auch von Turn 19 bis 2 spendierte man dem Kurs einen frischen Belag. Ob sich die Maßnahmen positiv auswirken, wird sich spätestens nach dem ersten Zeittraining am Freitagnachmittag beweisen. Dann sollte der Circuit mit erstem frischem Gummi klare Aussagen zulassen.

Neben den drei bekannten Formaten der MotoGP geht im Rahmen des US-GP auch die Premiere des neuen Junioren-Programms der MotoAmerica über die Bühne. In Kooperation zwischen der von Wayne Rainey gemanagten US-Meisterschaft und dem «Road to MotoGP»-Programm des MotoGP-Vermarkters Dorna Sports sollen mit dem Großevent in Texas die Bemühungen forciert werden, amerikanische Talente auch in Richtung Motorrad-WM zu lenken.

Interessant: Die US-Kadetten tragen ihre neue Serie auf Rennmotorrädern aus Bayern aus. Der deutsche Spezialist Krämer Motorcycles aus der Nähe von Mühldorf rüstet die Nachwuchsserie mit 55 PS starken 350er-Einzylindern aus. Startberechtigt sind Racer von 14 bis 21 Jahren – bis zu fünf Piloten sollen dann auch bei der Sichtung des kommenden Red Bull Rookies Cups auf der Einladungsliste stehen.

Keine Zweifel gibt es schon jetzt am Spektakel, das mit dem Beginn des Rennens in Texas über die Bühne gehen wird. In Sachen Rahmenprogramm lassen die Amerikaner auch 2025 nichts anbrennen. Fix zugesagt hat sich als Experte des offiziellen Broadcasters kein Geringerer als 500er-Weltmeister und Grand-Prix-Legende Kevin Schwantz.

Auch Athleten anderer Disziplinen werden angezogen. Die deutsche Motocross-Dauersensation Ken Roczen wird in Austin mit SX-Kollege Jett Lawrence zu Gast sein. Football-Fans rennen dem texanischen Star-Quarterback Arch Manning entgegen und auch Hollywood wird mit Dax Shephard und Nicholas Hoult würdig vertreten sein.

Attention: Sechs Stunden Zeitverschiebung sind beim Verfolgen der Live-Show zum 12. Red Bull Grand Prix of the Americas einzuplanen. Aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit an diesem Wochenende, werden es am Sonntag sieben sein. Höhepunkt ist der auf 20 Runden angesetzte GP der Königsklasse um 14 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ).

Zeitplan für den Red Bull Grand Prix of the Americas 2025 (MEZ/MESZ):

Freitag, 28. März:

15:00 – 15.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

15.50 – 16.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

16.45 – 17.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

19.15 – 19.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

20.05 – 20.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

21.00 – 22.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 29. März:

14.40 – 15.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

15.25 – 15.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

16.10 – 16.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

16.50 – 17.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

17.15 – 17.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

18.50 – 19.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

19.15 – 19.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

19.45 – 20.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

20.10 – 20.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

21.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)



Sonntag, 30. März:

16.40 – 16.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

18.00 Uhr: Moto3-Rennen (14 Runden)

19.15 Uhr: Moto2-Rennen (16 Runden)

21.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)