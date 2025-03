Alex Marquez (4.): «Regenfahrt war ein guter Test» 28.03.2025 - 23:25 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Alex Marquez: Platz 7 im freien Training, Vierter im wichtigen Zeittraining

Und täglich grüßt der große Bruder – so oder ähnlich das Fazit des WM-Zweiten Alex Marquez am ersten MotoGP-Trainingstag in Texas. Der Gresini-Ducati-Pilot fuhr fehlerfrei und blieb doch wieder einmal hinter Marc.