Kenny Roberts mit eigenem Team im COTA-Fahrerlager!

Zurück zu den Wurzeln des Rennsports: Motorrad-WM-Legende «King» Kenny Roberts Senior ist beim US-Grand-Prix mit einem eigenen Team vertreten. Der dreifache Weltmeister widmet sich der Nachwuchsförderung.

Im Rahmen des US-Grand-Prix in Texas feiert die speziell für Nordamerika konzipierte Nachwuchsserie ihre Premiere. Der MotoAmerica Talent Cup ist die erste Initiative des amerikanischen Motorsportverbands, die deine direkte Verbindung ins Fahrerlager der MotoGP herstellen soll.

Im Fahrerlager ist auch ein Team der US-Rennsport-Legende Kenny Roberts Senior vertreten. Roberts, der 1978 den Sprung nach Europa und in die Motorrad-Weltmeisterschaft wagte und in jeder Hinsicht für eine Revolution auf zwei Rädern sorgen sollte, engagiert sich im amerikanischen Talent Cup.

Unverkennbar in Gelb und Schwarz fügt sich das Team Roberts in die Junior-Szenerie ein. Kein Vergleich zu den Dimensionen jener Strukturen, die «King Kenny» als Teambesitzer im GP-Fahrerlager einsetzte und mit denen er Piloten wie Eddie Lawson, Wayne Rainey, John Kocinski und Kenny Roberts Junior zu Weltmeistertiteln führte.

In Zusammenarbeit mit Arney Wick von Fastrack Racing wird Roberts die Serie zunächst mit einem Fahrer starten. Pilot ist der dreifache American-Flat-Track-Champion bei den Einzylindern, Kody Kopp. Kopp wird sein Debüt im Straßenrennsport am kommenden Wochenende auf der Krämer APX-350 MA geben.

Kenny Roberts zu der Entscheidung, wie ein Team Roberts im Fahrerlager zu platzieren: «Das ist das erste Mal, dass ich einen Weg sehe, wie wir junge Amerikaner in die MotoGP bringen können. Production-Bike-Rennen haben mir nie etwas gebracht, weil es wirklich kompliziert ist und man auf dem richtigen Motorrad sitzen muss. Der Talent-Cup wird uns aber die Möglichkeit geben, das Talent des Fahrers zu sehen.»

Die Rennsport-Ikone ergänzt: «Ich denke immer noch, dass Dirt Tracking der erste Schritt ist, und der Talent Cup gibt uns die Chance, einen jungen Dirt Tracker auf die gleiche Ausrüstung wie alle anderen zu setzen, und das war bisher nicht der Fall. Das ist der erste Schritt zurück in die Weltspitze und ich würde gerne die amerikanische Nationalhymne auf der Tribüne hören, bevor ich mich von dieser Welt verabschiede.»

Roberts ehemaliger Pilot und MotoAmerica-Präsident Wayne Rainey, der dem Talent Cup in der US-Meisterschaft das passende Umfeld gibt, ist entsprechend begeistert über das Engagement: «Kenny als Teambesitzer in der MotoAmerica zu haben, ist natürlich ein Gewinn für alle. Seine Anwesenheit im Paddock wird das Interesse am Talent Cup sowohl hier als auch international stärken. Kenny und sein Team bringen mit Kody Kopp einen Flat-Track-Champion, und es wird interessant sein, seine Entwicklung unter Kennys Führung zu beobachten. Kody könnte sich keinen besseren Lehrmeister wünschen, denn Kenny hat wirklich alles erreicht – sowohl als Rennfahrer als auch als Teambesitzer.»