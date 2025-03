Live-Ticker MotoGP Texas: Wer besiegt Marc Marquez?

Ab 20.30 Uhr MEZ tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Red Bull Grand Prix in Austin/Texas. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta & Co ergeht.

Die ersten fünf Rennen der MotoGP-Saison 2025 gewann Marc Marquez vor seinem Bruder Alex. Vor dem Red Bull Grand Prix of the Americas am Sonntag hat Marc bereits 19 Punkte Vorsprung auf Alex und 36 auf seinen Ducati-Lenovo-Teamkollegen Pecco Bagnaia. Im Sprint am Samstag sah das famose Trio in dieser Reihenfolge die Zielflagge.

Aus der ersten Startreihe kommen im Grand Prix am Sonntag über 20 Runden, Start ist um 21 Uhr MEZ, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez, Reihe 2 bilden Pedro Acosta, Franco Morbidelli sowie Francesco Bagnaia. In Reihe 3 stehen Luca Marini, Joan Mir und Jack Miller.



Wie das Rennen in Texas läuft, und ob WM-Leader Marc Marquez der sechste Sieg in Folge gelingt, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.