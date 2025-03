Bezzecchi (6.): «Konnte nicht glauben, was ich sah!»

Aprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi wühlte sich im MotoGP-Rennen von Austin tapfer vor bis auf Rang 6. Nach der Zieldurchfahrt äußerte sich Bezzecchi auch zum geplanten Chaos beim ersten Startversuch.

Marco Bezzecchi (26) wetzte beim Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin von Startplatz 13 auf Rang 6. Dabei profitierte der italienische Aprilia-Werksfahrer auch von einigen Ausfällen der Fahrer vor ihm. Im Ziel fehlten «Bezz» zwölf Sekunden auf Sieger und Kumpel Francesco Bagnaia – sogar Rang 5 und Jack Miller waren in Reichweite.

«Dieses Wochenende war alles andere als einfach», erklärte Bezzecchi, der bei Aprilia mentale Schützenhilfe von seinem verletzten Teamkollegen Jorge Martin erhielt. «Der Freitag war richtig schwierig, auch der Samstag war hart. Das Q1 ist immer schwierig und ich habe es nicht in das Q2 geschafft.»

Für den Schützling der Rossi-Akademie bleibt aber auch Gutes: «Nun habe ich endlich ein gutes Rennen gezeigt, obwohl ich am Start ein kleines Problem hatte. Der Rhythmus war bei mir dann immer besser. Ich konnte in der zweiten Rennhälfte viel Boden gutmachen und habe einige Fahrer überholt. Schade, dass die Renndistanz um eine Runde gekürzt wurde. Ich hätte genau noch diese eine Runde gebraucht, um Jack einzuholen – aber ich kann zufrieden sein.»

Zum Chaos beim ersten Startversuch sagt Bezzecchi: «Um ehrlich zu sein, habe ich nichts verstanden – sah nur viele Fahrer wegrennen. Ich stand da mit dem laufenden Motor. Ich habe nicht geglaubt, was ich da sah. Ich wusste nicht, was zu tun ist, ob ich das Bike abstellen soll oder nicht. Ich habe dann aber einige Leute von den Offiziellen am Grid gesehen. Dann habe ich Luca und Fabio gesehen, die auch von ihren Bikes wegliefen – dann bin ich dann auch langsam weggegangen. Es war eine sehr seltsame Situation. Ich denke, das war geplant, aber ich weiß es nicht.»

Zu den nassen Curbs, die Ducati-Ass Marc Marquez in Führung liegend zum Verhängnis wurden, sagt Marco Bezzecchi: «Am Anfang habe ich den Curb am Ausgang von Kurve 9 berührt – auch die Curbs in Kurve 4 habe ich geschnitten. Am Beginn waren sie noch etwas nass, aber im Verlauf wurde es trocken.»

Nach dem zweiten zählbaren Resultat der Saison konnte sich der Hoffnungsträger der Aprilia-Mannschaft immerhin auf Rang 8 der Tabelle verbessern. Erstmals ließ der Italiener in einem GP-Rookie Ai Ogura hinter sich. Beim nächsten Grand Prix in zwei Wochen in der Wüste von Katar soll Bezzecchi wieder gemeinsam mit Weltmeister Jorge Martin um WM-Punkte fahren.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP COTA, Grand Prix (30. März):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 39:00,191 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +2,089 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +3,594

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,732

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +11,857

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +12,238

7. Enea Bastianini (I), KTM, +12,815

8. Luca Marini (I), Honda, +15,646

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +16,344

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,255

11. Alex Rins (E), Yamaha, +24,256

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +27,938

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +35,740

14. Maverick Viñales (E), KTM, +42,724

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,397

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:03,601

17. Johann Zarco (F), Honda, +2 Runden

– Marc Márquez (E), Ducati

– Fermin Aldeguer (E), Ducati

– Brad Binder (ZA), KTM

– Pedro Acosta (E), KTM

– Joan Mir (E), Honda





WM-Stand nach 6 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 87 Punkte. 2. M. Marquez 86. 3. Bagnaia 75. 4. Morbidelli 55. 5. Di Giannantonio 44. 6. Ogura 25. 7. Zarco 25. 8. Bezzecchi 24. 9. Marini 20. 10. Miller 19. 11. Binder 19. 12. Bastianini 16. 13. Acosta 16. 14. Quartararo 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Viñales 6. 18. R. Fernandez 25. 19. Aldeguer 3. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 111 Punkte. 2. Honda 36. 3. KTM 34. 4. Aprilia 33. 5. Yamaha 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 161 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 99. 3. BK8 Gresini Racing 90. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 30. 6. Honda HRC Castrol Team 30. 7. Monster Energy Yamaha 26. 8. Aprilia Racing 25. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.