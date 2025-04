Marquez vs Bagnaia: Zweikampf oder Ein-Mann-Show?

In Austin hieß im Rennen am Sonntag erstmals in der Saison 2025 der Sieger nicht Marc Marquez. Francesco «Pecco» Bagnaia holte seinen ersten Sieg, Marquez crashte. Wird die WM 2025 Zweikampf oder Ein-Mann-Show?

Was ist die beste Art von Champion? Jemand, der sich nach einem erbitterten Kampf mit würdigen Gegnern knapp durchsetzt? Oder der haushohe Sieger, der die Konkurrenz um Längen schlägt?

Darauf gibt es natürlich keine Antwort. Ein Champion ist derjenige, der die meisten Punkte in einem bestimmten Punktesystem sammelt. Ein Gewinner ist ein Gewinner. Aber es macht natürlich einen Unterschied, was das Spektakel angeht. Einen Unterschied für die Fans. Und natürlich hat der Kunde immer Recht.

Die Frage stellt sich nach einem hervorragenden US-GP auf dem Circuit oft he Americas in Austin/Texas, bei dem es zum ersten Mal in diesem Jahr einen anderen Sieger gab. Nachdem er in den ersten beiden Runden nur die zweite (oder sogar dritte) Geige gespielt hatte, gewann schließlich Francesco «Pecco» Bagnaia anstelle seines neuen Teamkollegen Marc Marquez von Ducati.

Bis zu dem Moment, als Marquez in Kurve 4 etwas zu viel weiße Linie mitnahm und die Kontrolle über das Vorderrad verlor, sah es so aus, als würde alles wie gewohnt ablaufen. Er hatte bisher alles gewonnen.

Sie haben sicher schon einmal Kommentare gehört, dass die einzige Person, die Marc Marquez schlagen kann, er selbst ist. Ein Klischee, das man nicht mehr hören kann (und schon wieder eines!), aber logisch. Und beim dritten Lauf in den USA absolut wahr. Die Worte der beiden Hauptprotagonisten bestätigen dies.

Bagnaia gewann, wie er fröhlich zugab, «nur, weil Marc gestürzt ist». Marc Marquez war ebenso gut gelaunt, nachdem auf seinen dritten Sprint-Sieg in Folge ein Sturz am Sonntag mit null Punkten folgte. Er habe, grinste er, «ein einfaches Rennen» geopfert. Beide schienen überglücklich zu sein. Pecco wegen des Sieges. Marquez, weil er erneut seine Überlegenheit unter Beweis gestellt hatte.

Jetzt stehen sie in Katar für die vierte Runde bereit, und wir alle warten darauf, ob wir wirklich ein klassisches Duell um den Titel erleben werden. Oder wird es ein Rennen mit nur einem Teilnehmer, bei dem Pecco darauf warten muss, dass Marc wieder stürzt?

Peccos Fans werden von ihm ermutigt, wenn er sagt, dass Doha eine Strecke ist, auf der «ich immer gut abgeschnitten habe». Was irgendwie wahr ist – Dritter im Jahr 2021, Zweiter im Jahr 2023 und Erster im letzten Jahr.

Marc hat im Vergleich dazu nur einen Sieg in der Königsklasse vorzuweisen, und zwar im Jahr 2014, also vor einem ganzen Jahrzehnt. Aber seine zuletzt schlechteren Ergebnisse erzielte er auf einer immer weniger konkurrenzfähigen Honda. Auf einer Ducati im vergangenen Jahr, seinem ersten Rennen auf dem ein Jahr alten Motorrad, war er ein einigermaßen bedrohlicher Vierter. Und danach, als er die Eigenheiten des Motorrads kennenlernte, wurde aus «bedrohlich» ein «Sieg».

Nach den Ergebnissen der ersten Rennen zu urteilen, wird die Weltmeisterschaft wohl zwischen den beiden Ducati-Werksfahrern entschieden. Bagnaia kann ein stiller heißer Kandidat sein; und er wird aus seiner Niederlage gegen Martin im letzten Jahr gelernt haben (die er als «Meisterschaft der Fehler» bezeichnete), dass es besser ist, konstant Punkte zu sammeln, als Fehler zu riskieren.

Marquez hingegen ist süchtig nach Risiko. Er kann nicht anders. Das zeigte sich auch bei seinem riskanten Start beim US-GP, als er die Startaufstellung verließ, in der Hoffnung, dass genügend Fahrer ihm folgen würden, um einen Neustart zu erzwingen. Tatsächlich folgten ihm weniger als die erforderlichen neun Fahrer (nur acht), aber es herrschte ohnehin ein solches Chaos, dass aus Sicherheitsgründen sowieso ein Neustart angeordnet wurde.

So kam er davon, ohne eine Strafe absitzen zu müssen, und stellte gleichzeitig sicher, dass er die richtigen (Slick-)Reifen für die abtrocknende Strecke hatte. Von der dritten Pole-Position in Folge aus, der 97. in seiner Karriere, führte er dann überzeugend, während Bagnaia bis zur vierten von 19 Runden brauchte, um an Alex Marquez vorbeizuziehen und auf den zweiten Platz zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Marc einen Vorsprung von 1,4 Sekunden. Fünf Runden später hatte er fast eine weitere Sekunde Vorsprung. Ein einfacher Sieg lag in greifbarer Nähe. Aber er konnte dem Risiko nicht widerstehen.

Das Pendel schwang um und Bagnaia schloss eine Punkte-Lücke, die auf entmutigende 36 angewachsen war, auf viel besser zu bewältigende elf. Ein weiteres Wochenende wie dieses, und er könnte sogar die Führung übernehmen. Und 2025 könnte als Zweikampf um den Titel bestätigt werden.

Das ist in Ordnung. Zweikämpfe haben eine lange Tradition, bis hin zu den Anfängen der Serie ... nur ein Punkt zwischen dem Sieger Les Graham und dem Italiener Nello Pagani. Seitdem gab es viel zu genießen, darunter Agostini/Hailwood, Roberts/Spencer, Lawson/Spencer und in jüngerer Zeit Rainey/Schwantz. Normalerweise auf verschiedenen Marken, sodass ein Doppel-Ducati-Duell eine zusätzliche Ebene hat.

Aber die anderen bleiben dabei nur Nebendarsteller: angeführt von Alex Marquez (derzeitiger Tabellenführer, aber es ist unwahrscheinlich, dass er es bleibt) und wahrscheinlich Aprilias Jorge Martin.

Oder ist selbst das noch optimistisch? Steht uns stattdessen eine dieser beeindruckenden Ein-Mann-Shows bevor, die aber bald langweilig werden, weil sie einfach zu vorhersehbar sind? Auch für den Fahrer werden sie langweilig. Aber wie der damals absolut dominante Mick Doohan einmal sagte: «Was soll ich denn machen ... langsamer fahren?»

Zweifellos ist es genau das, was Bagnaia von Marc Marquez möchte…