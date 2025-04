Die MotoGP in Doha: Zeitplan für den Katar-GP

Vom 11. bis 13. April findet in Katar das vierte Rennwochenende der MotoGP-Saison 2025 statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen auf dem Lusail International Circuit gibt es hier im Überblick.

Seit 2004 befindet sich der Katar-GP vor den Toren der Hauptstadt Dohas im Kalender der Motorrad-WM. Die Streckenführung des 5,380 km langen Lusail International Circuits weist zehn Rechts- und sechs Linkskurven auf. Die längste Gerade ist 1,068 km lang und sorgt regelmäßig für Top-Speed-Bestwerte jenseits der 350 km/h.

Seit 2008 wird der «Qatar Airways Grand Prix of Qatar» unter Flutlicht gefahren. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner. Trainiert wurde in den ersten Nacht-GP-Jahren teilweise bis 1.30 Uhr.

Valentino Rossi und Casey Stoner konnten in Katar jeweils vier MotoGP-Rennen gewinnen, Jorge Lorenzo stand in der Königsklasse dreimal ganz oben auf dem Podest – der Spanier ist aber mit sechs Siegen über alle Klassen hinweg der erfolgreichste Fahrer auf dieser Strecke. Andrea Dovizioso gewann den Katar-

GP zweimal.

2024 gewann Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) den Saisonauftakt in Doha vor Brad Binder und Jorge Martin. Der Vizeweltmeister konnte beim Red Bull Grand Prix of the Americas seinen ersten Saisonsieg 2025 feiern. Teamkollege Marc Marquez stürzte im Grand Prix in Führung liegend. Als WM-Führender reist jedoch Alex Marquez nach Katar. Der Gresini-Pilot (87) liegt derzeit einen Punkt vor seinem Bruder Marc (86). Dritter ist derzeit Bagnaia mit 75 Zählern.

Spannend wird sein, wie es Weltmeister Jorge Martin ergeht, falls er sich in dieser Woche wieder auf seine Aprilia RS-GP schwingen wird. Nach seinem letzten medizinischen Check vor einigen Tagen in Barcelona sieht es gut aus, dass es in Katar mit einem Comeback klappen könnte.

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen am kommenden Wochenende eine einstündige Zeitverschiebung einrechnen, wenn sie die ganze Action live miterleben möchten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 19 Uhr MESZ (20 Uhr Ortszeit). Der Grand Prix am Sonntag startet ebenfalls um 19 Uhr.

Zeitplan für den Grand Prix of Qatar 2025 (MESZ):

Freitag, 11. April:

13:00 – 13.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

13.50 – 14.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

14.45 – 15.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

17.15 – 17.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

18.05 – 18.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

19.00 – 20.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 12. April:

12.30 – 13.00 Uhr (30 min): Moto3, FP2

13.15 – 13.45 Uhr (30 min): Moto2, FP2

14.00 – 14.30 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

14.40 – 14.55 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

15.05 – 15.20 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

16.50 – 17.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

17.15 – 17.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

17.45 – 18.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

18.10 – 18.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

19.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

Sonntag, 13. April:

14.40 – 14.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

16.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)

17.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)

19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (22 Runden)