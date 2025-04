Pecco Bagnaia (8.): «Ich bin sauer – auf mich!»

Zwei Punkte – so die magere Ausbeute im MotoGP-Sprint von Katar für Ducati-Pilot Pecco Bagnaia. Die Ursache lag auf der Hand. Hauptschuldiger war Bagnaia selbst, der seine Desmosedici im Q2 zu Boden geworfen hatte.

Nach einem fabelhaften Trainingsfreitag und Platz 2 hatte Vize-Champion Francesco Bagnaia viel Zuversicht für den Sprint-Samstag von Katar getankt. Die Stimmung blieb auch am Samstagmorgen noch auf höchstem Niveau, wie Bagnaia am Abend bestätigte: «Das zweite freie Training war sensationell. Ich bin mit gebrauchten Reifen gefahren und konnte mit dem Bike anstellen, was ich wollte.»

Doch mit der ersten Runde des Q2 brach das Konstrukt zusammen. Bagnaia: «Die erste Attacke in der Quali brachte kein gutes Gefühl, irgendetwas hat nicht gestimmt und ich habe die Jagd abgebrochen. Als ich wieder rausging, hatte ich wieder das Gefühl vom Morgen und war begeistert, habe gepusht. Doch etwas zu viel. Ich war bereits im Sektor klar schneller und habe dann den Sturz produziert. Ich war einfach etwas zu wild bei der Anfahrt und zu schnell am Eingang, es war klar mein Fehler – ich hab es vermasselt.»

Im Rennen strauchelte die Nummer 63 dann ebenfalls. Denn wie erhofft durchs Feld zu pflügen, wurde jede Runde zu einem zähen Kampf. Der Racer aus Turin berichtete: „Der Start war gut, ich war schnell auf Platz 8. Doch anstatt andere Jungs zu überholen, bin ich wieder zurückgefallen. Das lag an dem Problem, das nur ich habe. Mit dem Tank, den wir im Sprint fahren, kämpfe ich oft mit einem blockierenden Vorderrad. Wir haben immer noch keine Lösung dafür. Das hat mich zermürbt. Ich wusste, dass ich eine gute Pace habe, bin dennoch nicht nach vorne gekommen. Umso mehr bin ich noch sauer auf mich selbst.»

Das Fazit des Italieners fiel dennoch nicht verheerend aus. «Es waren nur zwei WM-Punkte, aber das ist besser als ein Ausfall. In diesem Sinne bin ich meinem Plan treu geblieben und habe zumindest im Rennen keinen Fehler begangen», resümierte Bagnaia.

Und der Plan für den Großen Preis im Wüstenstaat? Die Antwort des Ducati-Doppelweltmeisters fiel eindeutig aus: «Ich weiß, dass ich das Tempo habe, um hier auf dem Podest zu stehen. Ich denke, ich werde mit dem Bike mit der GP-Abstimmung auch besser überholen können. Alles Weitere wird sich zeigen.»

In der WM-Tabelle änderte sich für den langjährigen Ducati-Corse-Held nichts. Bagnaia rangiert weiter auf Position 3. Dass Franco Morbidelli näher rückte, dürfte der #63 weniger Sorgen bereiten als der nun um zehn Zähler angewachsene Rückstand auf seinen Teamkollegen.

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.