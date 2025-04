Katar, Q2: Marc Marquez mit Rundenrekord zur Pole

Marc Márquez holte sich in Katar mit einem Streckenrekord die Pole-Position. Bruder Alex fuhr die zweitschnellste Zeit, Fabio Quartararo (Yamaha) wurde sensationell Dritter. Pecco Bagnaia mit Sturz nur auf Startplatz 11.

Die Startaufstellung in der MotoGP-Klasse ist enorm wichtig, um in den Rennen ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nachdem sich Ai Ogura (Aprilia) und Alex Rins (Yamaha) im Q1 durchgesetzt hatten, standen die zwölf Teilnehmer für das zweite und entscheidende Qualifying in Katar fest. In den 15 Minuten ging es darum, sich die bestmögliche Ausgangssituation für das Sprintrennen und den Grand Prix zu sichern.

Der Rundenrekord auf dem Lusail International Circuit liegt bei 1:50,789 min – Weltmeister Jorge Martin hatte diesen 2024 aufgestellt. Für den Spanier geht es an diesem Wochenende aber nicht um Rekorde, sondern darum, nach zwei Monaten ohne MotoGP-Bike Vertrauen in sich und seine RS-GP aufzubauen.

Um 16.05 Uhr Ortszeit wurde auf der 5,380 km langen Strecke das Q2 gestartet. Marc Marquez setzte sich mit einer sehr schnellen 1:50,877 min an die Spitze und war damit nur um eine knappe Zehntelsekunde langsamer als der Streckenrekord von Martin. Bruder Alex fuhr die zweitschnellste Zeit, die beiden VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio setzten sich auf die Ränge 3 und 4.

Unmittelbar danach setzte sich Fabio Quartararo (Yamaha) an die 4. Position. Pecco Bagnaia lag nach dem ersten Stint nur auf Rang 9.

Nachdem sich alle noch einmal neue Reifen abholten, ging es dann auf die finale Zeitenjagd. Bagnaia war der Erste, der versuchte, seine Rundenzeit zu verbessern. Eine Minute danach herrschte wieder reger Betrieb auf dem Lusail International Circuit.

Fünf Minuten vor dem Ende ging Bagnaia in Kurve 4 zu Boden – die Session war für ihn damit beendet, ein guter Startplatz war dahin. Er stand sofort auf und konnte es nicht fassen – er blieb zum Glück unverletzt. Danach setzte sich «Diggia» auf Position 2.

Danach hagelte es schnelle Sektorzeiten – mittendrin: Fabio Quartararo. Der Franzose fuhr einen Rundenrekord (1:50,759 min) und setzte sich auf Platz 1. Danach fuhr Alex Marquez noch schneller – 1:50,600 min war nun der neue Rekord. Danach blies Marc Marquez zum finalen Angriff: mit 1:50,499 min ließ er den Hammer fallen – Pole-Position für den achtfachen Weltmeister.

Alex Marquez wird den Sprint und den Grand Prix von Startplatz 2 in Angriff nehmen. Fabio Quartararo schaffte es zum ersten Mal seit dem Assen-GP 2022 in die erste Startreihe. «Ich habe schon vergessen, wie es sich anfühlt, in der ersten Reihe zu stehen», meinte Quartararo direkt nach dem Q2.

Stark auch Maverick Viñales: Mit Startplatz 6 erzielte er sein bislang bestes Qualifying-Ergebnis seit er bei KTM ist. Markenkollege Pedro Acosta wird die Rennen von Startplatz 12 in Angriff nehmen.

Pech für Pecco Bagnaia: Nach seinem Sturz konnte er seine Zeit nicht mehr verbessern. Nur Startplatz 11 für ihn.

Ergebnisse MotoGP Losail, Qualifying 2 (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:50,499 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,101 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,260

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,311

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,430

6. Maverick Viñales (E), KTM, +0,560

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,614

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,622

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,675

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,841

11. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,081

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,181

Die weiteren Startplätze:

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia

14. Jorge Martin (E), Aprilia

15. Luca Marini (I), Honda

16. Jack Miller (AUS), Yamaha

17. Raúl Fernández (E), Aprilia

18. Brad Binder (ZA), KTM

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha

20. Enea Bastianini (I), KTM

21. Joan Mir (E), Honda

22. Somkiat Chantra (T), Honda