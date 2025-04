Sieger Marc Marquez: «Wichtigster Samstag des Jahres»

Für Ducati-Lenovo-Werksfahrer Marc Marquez war es ein Tag voller positiver Überraschungen. Während der MotoGP-Dominator zu Bestform auflief und die WM-Führung zurückholte, zeigte die Konkurrenz Schwächen.

Von Startplatz 1 schmetterte Marc Marquez in Losail zu Saisonsieg Nummer 6. Zwar konnte sich Bruder Alex einmal kurz in Front setzen, doch am Ende war es eine klare Angelegenheit für den achtfachen Weltmeister. Im Ziel hatte Marc ein beruhigendes Polster auf Alex von knapp 1,6 Sekunden aufgebaut.

Nach der Siegerehrung trafen die Medien auf einen fast sprachlosen Sieger. Der hatte selbst einen rundum anderen Tag erwartet. Marc Marquez: «Es lief heute vieles anders, als ich angenommen hatte, und dann auch noch zu meinen Gunsten. Für mich steht Katar eigentlich als Station im Kalender, bei der ich mich grundsätzlich verteidigen muss.»

Der neue alte WM-Führende weiter: «Ich habe hier Nachteile in gewissen Sektionen gegenüber Alex und Pecco und doch stehe ich ganz oben. Dadurch, dass sich meine Nachteile in einen Vorteil gedreht haben, war es der wichtigste Samstag des Jahres. Ich bin immer noch überrascht.»

Als Schlüssel bezeichnete der Sieger die ersten vier Runden: «Ich war mir zu Beginn nicht sicher, was das Tempo anging, ich musste die ersten Runden überstehen. Danach konnte ich eine Lücke schaffen und es mehr genießen.»

Marc Marquez begründete: «Wenn volle Haftung mit neuen Reifen da ist, fühlt es sich nicht perfekt an. Die Tendenz zu Vibrationen steigt, alles ist steifer. Doch sobald alles weicher wird, kann ich viel mehr spüren.»

Der Dominator der Saison brachte es damit auf den Punkt: Das, was der Konkurrenz Kopfzerbrechen bereitet, setzt bei Marc Marquez erst ein gutes Gefühl frei.

Wenn dann noch die Gegner ausbleiben – Pecco Bagnaia zahlte für seinen Crash einen hohen Preis und musste sich im Mittelfeld mit hohem Risiko um zwei WM-Punkte raufen – dann geht die Ernte an die Startnummer 93.

Dennoch warf Marc Marquez ein: «Ich muss mich jetzt zwingen, nicht zu emotional zu werden, denn am Sonntag kann es auch wieder ganz anders laufen. Der Katar-Höhepunkt steht noch bevor und beim GP wird es mit vollem Tank noch schwieriger, in den ersten Runden dieses wichtige Gefühl aufzubauen. Wenn mir das nicht gelingt, dann muss ich das akzeptieren.»

Über die lange Distanz rechnet Marc Marquez auch wieder mit der Konkurrenz: «Ich bin mir sicher, Fabio Di Giannantonio wird in der zweiten Rennhälfte sehr stark sein und ich werde sicher nicht Pecco abschreiben. Es ist erwiesen, dass man auch von Platz 11 nach vorne kommen kann.»

Ergebnisse MotoGP Losail, Sprint (12. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 20:38,304 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,577 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,988

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,369

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,593

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +5,099

7. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,199

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,334

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +11,300

10. Maverick Viñales (E), KTM, +12,554

11. Pedro Acosta (E), KTM, +13,676

12. Alex Rins (E), Yamaha, +14,273

13. Enea Bastianini (I), KTM, +14,408

14. Brad Binder (ZA), KTM, +15,459

15. Luca Marini (I), Honda, +15,587

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,775

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,317

18. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +17,922

19. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,274

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,106

– Johann Zarco (F), Honda

WM-Stand nach 7 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 98 Punkte. 2. A. Marquez 96. 3. Bagnaia 77. 4. Morbidelli 62. 5. Di Giannantonio 48. 6. Ogura 28. 7. Bezzecchi 25. 8. Zarco 25. 9. Quartararo 21. 10. Marini 20. 11. Miller 19. 12. Binder 19. 13. Bastianini 16. 14. Acosta 16. 15. Mir 10. 16. Rins 10. 17. Aledeguer 9. 18. Viñales 6. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 123 Punkte. 2. Aprilia 36. 3. Honda 36. 4. KTM 34. 5. Yamaha 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 175 Punkte. 2. Pertamina Enduro VR46 Racing 110. 3. BK8 Gresini Racing 105. 4. Red Bull KTM Factory Racing 35. 5. Trackhouse MotoGP Team 33. 6. Monster Energy Yamaha 31. 7. Honda HRC Castrol Team 30. 8. Aprilia Racing 26. 9. LCR Honda Castrol 25. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 24. 11. Red Bull KTM Tech3 22.