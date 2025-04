Jerez: Bagnaia hofft auf Zweikampf mit Marc Marquez

Ducati-Lenovo-Werksfahrer Pecco Bagnaia steht 2025 in Sachen Rennsiege im Schatten seines Teamkollegen Marc Marquez. Der MotoGP-Vizeweltmeister geht dennoch mit viel Selbstbewusstsein auf die Piste von Jerez.

Mit Vizeweltmeister Francesco Bagnaia fand sich nicht nur der Dritte der WM-Tabelle, sondern auch der Vorjahressieger des Spanien-GP bei der Auftaktpressekonferenz im überfüllten Pressezentrum ein. Vor zwölf Monaten war es der damaligen Startnummer 1 in einem Duell mit Körperkontakt gelungen, den sechsfachen MotoGP-Champion und Ducati-Neuzugang auf einer Heimstrecke in die Schranken zu weisen. Für das Selbstbewusstsein des Italieners bedeutete «Jerez 2024» einen Nachbrenner.

Beim letzten GP in der Wüste von Katar verpasste die #63 bereits in der Qualifikation mit einem Crash die Chance auf einen Platz in der ersten Startreihe. An der Einstellung ändert der Fehler in der Wüste aber nichts, wie Bagnaia in Jerez erklärte: «Das Qualifying bleibt eine hochriskante Sache. Nur da kannst und musst du alles in eine Runde legen – entsprechend hoch ist das Risiko. An meiner Herangehensweise für Jerez ändert sich daher nichts, aber ich muss die Konzentration halten und fehlerfrei bleiben.»

Die Grundstimmung beim Italiener, der nicht nur 2024, sondern auch in den beiden Jahren zuvor in Andalusien triumphierte, kann als blendend beschrieben werden. Bagnaia: «Es ist auch für mich etwas Besonderes, in Jerez anzukommen. Es ist das Gefühl, zuhause zu sein, alles ist vertrauter. Dazu kommt: Die Ducati passt sehr gut hierher. Seit dem Ducati 2021 das Konzept des Bikes geändert hat, funktioniert sie hier perfekt. Wir müssen uns sicher anschauen, ob die Rennstrecke nach den Unwettern hier wieder in bestem Zustand ist, aber ich gehe sehr positiv in das Event.

Ob sich der Vize-Champion einen besonderen Jerez-Plan für die Auseinandersetzung mit den Márquez-Brüdern zurechtgelegt hat? Die Antwort Bagnaias fiel kompakt aus: «Ich werde versuchen zu kämpfen.Wenn es wieder zu einem Duell mit Marc wie letztes Jahr kommt, wäre es mir recht.»

Bemerkenswert: Am kommenden Wochenende hat Ducati die Möglichkeit, die von Honda gehaltene Bestmarke von 22 Siegen in Serie zu überbieten. Für Pecco Bagnaia steht die Ducati-Kompetenz nicht infrage. Bagnaia: «Derzeit ist das Bild klar, die Ducati ist außergewöhnlich, die Fahrer auch – das Gesamtpaket ist eindeutig das Beste.»

Vor den beiden anstehenden Wettfahrten auf dem Circuito Angel Nieto liegt der Doppelweltmeister sechs Punkte hinter Markenkollege Alex Marquez. 26 Zähler trennen die #63 von Spitzenreiter Marc Marquez. Rechnerisch könnte der Italiener den Europa-Auftakt als Führender verlassen.