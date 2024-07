Sara Sanchez ist die dritte Kraft in der Frauen-WM

Sara Sanchez fuhr in allen Rennen auf das Podest

Hinter Maria Herrera und Ana Carrasco hat sich Sara Sanchez in der Women's Circuit Racing World Championship als dritte Kraft etabliert. Die 26-Jährige verpasste in Donington Park im ersten Lauf nur um 0,7 sec den Sieg.

Zwei Meetings der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – sind vorüber und mit Maria Herrera und Ana Carrasco haben sich die beiden am stärksten eingeschätzten Teilnehmerinnen an der Spitze durchgesetzt. Herrera führt die Gesamtwertung mit drei Siegen und 88 Punkte an, gefolgt von Carrasco mit einem Triumph und 81 Punkte.

Ein großer Vorteil der beiden Spanierinnen gegenüber ihren Konkurrentinnen ist, dass sie viele der internationalen Rennstrecken bereits aus Weltmeisterschaften kennen. Zum Beispiel Donington Park am vergangenen Wochenende kannten beide bereits aus der Supersport-WM 300.

Umso höher ist die Leistung von Sara Sanchez einzuschätzen, die beim Saisonauftakt in Misano einen dritten und einen zweiten Platz eingefahren hatte und damit punktgleich mit Carrasco die Reise zur englischen Piste antrat. Im ersten Rennen wurde sie mit nur 0,7 sec Rückstand auf die 300er-Weltmeisterin von 2018 Dritte. Im zweiten Rennen büßte die 26-Jährige, ebenfalls als Dritte, jedoch 12 sec ein.

«Das zweite Rennen war schwierig», gab Sanchez gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Ana und Maria waren sehr schnell. Ich versuchte zu Beginn, mit ihnen mitzuhalten, aber das war unmöglich für mich. Nachdem ich von Neila überholt wurde, entstand eine Lücke zu den beiden und ich verlor ein wenig meine Referenz. Am Ende konnte ich noch Dritte werden, damit bin ich glücklich. Wichtig ist für mich, dass ich auf dem Podium stehe. In Portimão werde ich es wieder versuchen, weiter vorn zu landen.»

Als WM-Dritte hat die Terra Vita-Pilotin 20 Punkte Rückstand auf WM-Leader Herrera (88 P.).