Ana Carrasco: Sieg und WM-Führung mit Beigeschmack

Mit dem Sieg im zweiten Lauf der WorldWCR auf dem Cremona Circuit übernahm Ana Carrasco erstmals die Gesamtführung. Die Spanierin weiß, dass ihr das Pech von Maria Herrera geholfen hat.

Auf dem Cremona Circuit absolvierte die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – ihren ersten gemeinsamen Test, entsprechend hatte bis auf wenige Teilnehmerinnen Streckenkenntnisse. Dennoch kämpften in beiden Rennen die Top-3 der Weltmeisterschaft – Maria Herrera, Ana Carrasco und Sara Sanchez – sowie die WM-Fünfte Roberta Ponziani mit großem Vorsprung um die vorderen Plätze.

Die Weltmeisterschaft wird dagegen zwischen den Spanierinnen Herrera und Carrasco entschieden, die in der Gesamtwertung einen ordentlichen Vorsprung auf die Drittplatzierte Sanchez haben. Seit dem ersten Saisonrennen in Misano führte Herrera die WM-Tabelle an, doch am vergangenen Wochenende wendete sich das Blatt. Carrasco – im ersten Lauf nur auf Platz 3 – profitierte im zweiten Rennen vom Sturz von Herrera.

«Am Samstag war ich offen gesagt nicht ganz zufrieden», gab die 300er-Weltmeisterin von 2018 zu. «Ich hatte das Gefühl, dass ich das Rennen auf die richtige Art und Weise gestalten kann, aber dann änderte sich alles mit der roten Flagge. Der Restart war sehr kurz: Ich habe versucht, die erste Position zu halten, ging aber als Dritte in die letzte Runde und es gibt in Cremona nur wenige Überholmöglichkeiten.»

Genau dieser Umstand wurde Herrera zum Verhängnis, denn Sanchez witterte ihren ersten Sieg, bremste Kurve 11 zu spät und zu weit innen an. Die machtlose 26-Jährige wurde am Hinterrad erwischt, stürzte und blieb punktelos. Die 25 Punkte für ihren dritten Saisonsieg und der Nuller ihrer Rivalin sorgten für die Übernahme der Gesamtführung durch Carrasco.

«Ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg, denn ich wollte ihn unbedingt», sagte die 27-jährige Carrasco. «Ich habe versucht, die gleiche Strategie wie im ersten Rennen anzuwenden, indem ich von Anfang an gepusht habe, um vorn zu bleiben. Im Finale ging es eng zu, mit einem Sturz und vielem mehr – und ich habe es geschafft, zu gewinnen. Es war ein großartiger Tag, der uns Schub gibt. Die Führung in der Meisterschaft ist jetzt sehr wichtig.»

Eine Vorentscheidung fiel in Cremona freilich nicht. Carrasco führt lediglich um 9 Punkte vor Herrera, doch in Estoril und Jerez sind noch 100 Punkte zu gewinnen!