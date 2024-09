Cremona, Lauf 2: Carrasco gewinnt, Drama für Herrera

Der zweite Lauf der WorldWCR in Cremona wurde von Ana Carrasco gewonnen. In der letzten Runde wurde Maria Herrera abgeräumt. Erstes Podium für Roberta Ponziani und Tayla Relph.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher Lokalmatadorin Roberta Ponziani ins Rennen, die in 1:41,235 min die schnellste Rennrunde gefahren war. Die erste Startreihe komplettierten die Spanierinnen Ana Carrasco und Sara Sanchez. Lauf-1-Siegerin Maria Herrera lauerte auf Startplatz 4 in Reihe 2. Für Lucy Michel sprang die elfte Position heraus. Die am Samstag gestürzte Lena Kemmer nahm Platz 16 ein.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr schien bei 25 Grad Celsius die Sonne. Den Start gewann Carrasco, doch ab der ersten Runde lieferte sich die 300er-Weltmeisterin ein intensives Duell mit Herrera. Hinter den beiden WM-erprobten Damen folgten Ponziani und Sanchez, die aber nur selten in den Kampf um den Sieg eingreifen konnten.

Carrasco ging als Führende in die letzte Runde, aber die Top-4 lagen eng beisammen. Wenige Kurven vor der Ziellinie überschlugen sich die Ereignisse. Sanchez attackierte die zu diesem Zeitpunkt vorn liegende Herrera, verbremste sich und räumte ihre Landsfrau mit ab.

Carrasco holte sich den Sieg und Ponziani fuhr bei ihrem Heimrennen als Zweite erstmals auf das Podium. Ebenso ihr Debüt in den Top-3 gab die Australierin Tayla Relph.

Mit dem Sieg übernahm Carrasco die WM-Führung.

Lucy Michel kreuzte auf Platz 10 die Ziellinie, Lena Kemmer holte als 15. einen Punkt.

So lief das Rennen:

Start: Carrasco vor Herrera und Ponziani in die erste Kurve. Michel auf 14, Kemmer auf 16.



Runde 1: Herrera übernimmt aus dem Windschatten von Carrasco die Führung. Ponziani weiter Dritte, dann Sanchez, Neila und Gaststarterin Avalon Lewis. Sturz Mallory Dobbs.



Runde 2: Carrasco mit der schnellsten Runde in 1:40,649 min wieder vorn. Die Top-6 innerhalb 3 sec.



Runde 3: Herrera, Carrasaco und Ponziani innerhalb 0,5 sec. Sanchez bereits 1,4 sec zurück. Sturz Jessica Howden.



Runde 4: Carrasco und Herrera wechseln sich mehrfach an der Spitze ab. Michel auf Platz 12, Kemmer auf 17. Sturz Sara Varon und später Luna Hirano.



Runde 5: Ponziani kurzzeitig Zweite, muss sich dann aber wieder hinter Carrasaco und Herrera einreihen. Rückstand von Sanchez bleibt konstant.



Runde 6: Michel (12.) kämpft um Platz 10, Kemmer (17.) um Platz 16.



Runde 7: Zwischen Carrasco und Herrera geht es wild zu. Sanchez (4.) hat zu Ponziani aufgeschlossen.



Runde 8: Herrera und Carrasco 0,6 sec vor Ponziani und Sanchez.



Runde 9: Die Top-4 sind wieder eng zusammen. Michel (11.) am Hinterrad von Emily Bondi (10.).



Runde 10: Relph, Neila und Lewis kämpfen um Platz 5.



Runde 11: Carrasco führt vor Herrera, Ponziani und Sanchez.



Letzte Runde: Sanchez räumt Herrera ab, beide stürzen. Carrasco gewinnt vor Ponziani und Tayla Relph.