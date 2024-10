Sara Sanchez: Kampfansage an Carrasco und Herrera

Mit dem Sieg von Sara Sanchez im zweiten Lauf endete auf dem Circuito de Jerez die erste Saison der WorldWCR. Für die Spanierin ist klar, dass sie auch 2025 dabei sein wird und dann den Titel gewinnen will.

Es war klar, dass Sara Sanchez zu den besten Teilnehmerinnen der Women’s Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – gehören würde. Die 26-Jährige fuhr 2023 die gemischte italienische Supersport-300-Serie und belegte den zehnten Rang. 2020 und 2021 bestritt sie auch Gaststarts in der Weltmeisterschaft. Sie nahm auch erfolgreich an der Women's European Championship teil.

Ab dem ersten Saisonrennen etablierte sich Sanchez als dritte Kraft hinter Ana Carrasco und Maria Herrera, die viel internationale Erfahrung auf WM-Niveau haben. Dennoch holte Sanchez bei den Events in Misano, Donington, Portimão und Cremona vier zweite und drei dritte Plätze.

Nach einem weiteren zweiten Platz im ersten Lauf in Estoril holte Sanchez im zweiten Rennen ihren ersten Sieg, um beim Finale in Jerez das letzte Rennen der Saison ebenfalls zu gewinnen. Den Sieg holte sie sich durch ein Überholmanöver in der letzten Kurve. Die bis dahin führende Maria Herrera stürzte am Scheitelpunkt.

«Zur letzten Kurve möchte ich keinen Kommentar abgeben. Ich kann nur sagen, dass ich vorn lag», hütet sich Sanchez davor, Partei zu ergreifen. «Der Sieg war natürlich wichtig für mich und auch mein Team, das über die gesamte Saison hervorragend gearbeitet hat. Den Sieg widme ich ihnen und auch meiner Familie, die mich zu jedem Rennen begleitet und unterstützt hat. Ich bin sehr stolz auf alle.»

Mit 191 Punkten beendete Sanchez die WorldWCR als Dritte. Obwohl sich die 26-Jährige zunächst skeptisch über die reine Frauen-WM äußerte, möchte sie auch im kommenden Jahr in der Startaufstellung stehen. «Mein Saisonziel in diesem Jahr war, immer in den Top-3 zu sein. Für 2025 steht der Titelgewinn auf meiner Liste», kündigte Sanchez an.