Frauen-Test in Cremona, Tag 1: Qualität ist gestiegen 03.04.2025 - 17:21 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Beatriz Neila fuhr am ersten Tag die schnellste Rundenzeit

Bevor die WorldWCR 2025 mit dem Meeting in Assen am 11. April beginnt, findet am Donnerstag und Freitag dieser Woche ein Test mit allen Teilnehmerinnen statt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Qualität gestiegen.