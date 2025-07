Schnelle Australierin mischt in Donington Park mit

In Australien hat sich Tara Morrisson längst etabliert und sich gegen männliche Konkurrenz durchgesetzt. Nun gibt die 21-Jährige in Donington Park ihr Debüt im Rahmen der Frauen-Weltmeisterschaft – es wird nicht einfach.

Nach über zwei Monaten Pause geht die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – in Donington Park weiter. Es ist das dritte von sechs Saisonmeetings der Frauen vorbehaltenen Rennserie. Das übliche Teilnehmerfeld wird von zwei Wildcard-Pilotinnen ergänzt. Neben der Italienerin Denise Dal Zotto, die bereits in Cremona dabei war, gibt aus Down Under Tara Morrison ihr WM-Debüt.

Die Australierin hat sich in ihrer Heimat einen Namen gemacht, indem sie beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island als erste Frau ein Rennen der 300er-Serie gewinnen konnte. Nach vier Events der nationalen Nachwuchsmeisterschaft belegt die 21-Jährige den zweiten Rang. Morrison befindet sich bereits seit einer Weile in England, um sich auf ihren Gaststart vorzubereiten.

«Seit Anfang des Jahres war es mein Traum und mein Ziel, als Wildcard in der WorldWCR anzutreten. Wir befinden uns derzeit in der Mitte der Saison und es ist somit der perfekte Zeitpunkt, um die Winterpause in Australien zu nutzen, um ein paar Rennen in Donington Park zu fahren», erklärte Morrisson. «Alle sagen, wie mutig ich bin, dass ich ganz alleine hierhergekommen bin, aber all die Menschen und Familien, die mich aufgenommen und mir schon nach wenigen Tagen das Gefühl gegeben haben, Teil der Gemeinschaft zu sein, sind einfach phänomenal. Ich würde mir wünschen, dass dies eines Tages mein zweites Zuhause wird.»

In ihrer Heimat fährt Morrison eine Kawasaki Ninja 400, in der Weltmeisterschaft muss sie das Einheitsmotorrad, die Yamaha R7, verwenden. Streckenkenntnisse hat sie sich dagegen bereits angeeignet. «Nach meinen ersten Tagen weiß ich definitiv, wie die Strecke verläuft. Sie ist verrückter als ich erwartet hatte, aber genau mein Ding – Augen auf und Vollgas voraus», schmunzelte die Australierin.