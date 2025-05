Die rasende Anwältin: Beatriz Neila zweimal Dritte

Die Spanierin Beatriz Neila ist in der Frauen-Weltmeisterschaft die härteste Rivalin von Maria Herrera. Beim Meeting in Cremona musste sie sich jedoch mit dritten Plätzen zufriedengeben.

Mit einem Sieg, vier Podestplätzen und zwei schnellsten Rennrunden hat Beatriz Neila nach nur zwei Meetings der WorldWCR 2025 mehr Meilensteine erreicht als in der gesamten vergangenen Saison – 2024 hatte die Spanierin kein Rennen gewonnen. Wenn jemand Maria Herrera die diesjährige Weltmeisterschaft streitig machen kann, dann wohl die 23-Jährige.

Beim Meeting in Cremona war jedoch auch Roberta Ponziani auf Augenhöhe mit den schnellen Spanierinnen und eroberte am Samstag ihren ersten Sieg, im zweiten Rennen am Sonntag Platz 2. Neila wurde mit minimalem Rückstand jeweils Dritte.

«Das erste Rennen war alles andere als einfach, aber ich bin zufrieden mit dem Ausgang. Ein dritter Platz bringt gute Punkte», sagte die Madrilenin. «Und mit Rennen 2 bin ich auch glücklich, wirklich. Ich habe ein besseres Rennen als am Samstag gefahren und bin deshalb zufrieden. Ein dritter Platz geht in Ordnung hinsichtlich der Meisterschaft und ich bin stolz darauf.»

Es ist nicht so, dass Neila nicht mehr wollte. In der letzten Runde des zweiten Laufs überholte sie die führende Herrera, es kam zum Kontakt und in der Kettenreaktion wurde sie von der Italienerin auf die dritte Position verwiesen.

«Ich habe es bei Maria außen probiert. Das war ein Fehler, weil es nur selten klappt», weiß Neila. «Sie hat sich dann auch die Position zurückerkämpft. Also versuchte ich es erneut, aber da kam Roberta dazwischen. Am Ende wurde ich Dritte, was für mich in Ordnung geht. In Donington werde ich versuchen, zu gewinnen.»

Übrigens: Neben ihrer Rennfahrerkarriere studiert Neila Jura! Trotz der zusätzlichen Belastung ist die Leistungssteigerung der zierlichen Yamaha-Pilotin offensichtlich. «2024 war ich WM-Vierte und aktuell bin ich WM-Zweite – das ist gut! Man muss bedenken, dass ich Jura studierte und während ich für die Examen lernen musste, haben Maria und Ana trainiert und sich auf die Saison vorbereitet. Wenn ich jetzt auf dem Level von Maria fahre, kann ich stolz darauf sein», weiß Neila. «Ich bin erst 23 Jahre alt und wenn ich später die Erfahrung von Maria und Ana habe, kann ich sehr schnell sein. Soweit ich weiß, bin ich die erste Rennfahrerin oder Rennfahrer mit einem abgeschlossenen Jura-Studium.»